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影／蘆竹砂石車行駛中後輪突脫落 2大輪胎彈飛連撞計程車、工廠門

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

呂姓男子日前駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南崁路二段時，後方兩顆輪胎突然脫落、向前彈飛，接連撞擊蘇姓男子駕駛的計程車與路旁工廠鐵門，所幸無人受傷。相關畫面在網路瘋傳，讓不少人看得心驚膽跳。蘆竹警分局今表示，將依道路交通管理處罰條例「機件脫落」相關規定，對駕駛人開罰最高6000元。

警方調查，事故發生於本月16日下午1時左右，呂男駕駛砂石車沿南崁路二段往大園方向行駛，行經蘆竹路段時，斗車左後方兩顆輪胎在行進間突然脫落竄出，並因慣性繼續向前滾動與彈跳，先撞上前方由蘇男駕駛的計程車，接著再擊中路旁一處工廠鐵門，車體零件與碎屑散落一地，計程車車身及工廠大門均有明顯毀損，畫面相當驚險，所幸事發時前後車距與周邊人流狀況未釀成人員傷亡。

警方獲報後隨即到場處理，並對雙方駕駛實施酒測，酒測值皆為零，排除酒駕肇事因素；至於輪胎脫落原因究竟為螺絲鬆脫、機件疲勞或維修保養疏失，詳細肇責仍待警方進一步調查釐清。

蘆竹警分局指出，本案已違反道路交通管理處罰條例第30條之1第1項「汽車行駛道路機件脫落」規定，將對駕駛人處1000元以上、6000元以下罰鍰；倘若後續調查認定涉及維修不實或車輛管理疏失，不排除進一步追究業者責任。

警方呼籲，大型車輛因車身重、慣性大，一旦機件脫落極易釀成重大事故，業者及駕駛人於上路前，務必落實車輛安全檢查，特別是輪胎螺絲、煞車、傳動軸等關鍵零件狀態，並確認裝載物件牢固；分局也將持續針對轄內大型車輛加強攔查與違規執法，維護用路人生命財產安全。

呂姓男子日前駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南崁路二段時，後方兩顆輪胎突然脫落、向前彈飛，接連撞擊蘇姓男子駕駛的計程車與路旁工廠鐵門，所幸無人受傷。記者朱冠諭／翻攝
呂姓男子日前駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南崁路二段時，後方兩顆輪胎突然脫落、向前彈飛，接連撞擊蘇姓男子駕駛的計程車與路旁工廠鐵門，所幸無人受傷。記者朱冠諭／翻攝

輪胎 砂石車 桃園

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