快訊

具俊曄為遺產與徐家失和？韓友人駁斥：S媽還會做飯給他

私幼疑虐13童！「鴨鴨走路、學大熊」 家長看800小時畫面揪76案怒告

長媳照顧失智公公與病小叔 領千萬存款是孝心或私吞

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄家長爆11歲兒與同學打籃球衝突挨對方3耳光 控師差別待遇

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名陳姓男童家長在網路爆料，指7月3日上安親班的11歲兒子和同學打籃球起衝突造成對方流鼻血，但家長要求1萬4100元薪資和醫藥費談判破裂，後對方家長當老師面教唆兒子打她兒子3耳光，控老師差別待遇，並告該名家長教唆傷害，警方指已受理報案，調查釐清中。

陳姓男童的家長在網路社群Threads貼文指，7月3日，在安親班上課的11歲兒子和同學被老師帶到學校打籃球，期間，另名陳姓同學以言語挑釁，她兒子拿籃球丟對方，對方推了她兒子，雙方扭打，造成該名同學流鼻血。

第一時間她的丈夫出面向該名受傷同學家長致歉，並表明願意支付醫藥費，後看監視器才發現，兒子也有被對方壓在地上打；事後對方家長報警，經協調醫藥費2100元及家長3天薪資共1萬4100元，因對方提不出薪資證明，最後表示交由法院處理。

陳姓家長貼文中指出，7月16日傍晚，該名陳姓同學的媽媽直接進入安親班，教唆自己兒子打了她的兒子3耳光，但老師目睹卻未積極出面制止，指控安親班老師差別待遇。

轄區前鎮警分局警方指出，一心所於7月9日受理陳姓兒童家長報案，稱陳姓兒童於7月3日傍晚5時許遭另一名陳姓兒童持球及徒手傷害，因12歲以下兒童刑法不罰，警方未介入，已通報相關權責機關處理。

另遭指控傷害的陳姓兒童家長，亦針對對方家長提出教唆傷害告訴，警方均依法受理並進行調查，全案後續將依規定移送高雄地檢署偵辦。

高雄一名家長在網路貼文爆11歲兒與同學打藍球起衝突，後對方家長教唆兒子打她兒子3耳光。（示意圖）聯合報系資料照
高雄一名家長在網路貼文爆11歲兒與同學打藍球起衝突，後對方家長教唆兒子打她兒子3耳光。（示意圖）聯合報系資料照

高雄 安親班 老師

延伸閱讀

逼同學脫衣下跪高雄小二生涉性霸凌 母是校內老師家長控校方袒護

北市連鎖幼兒園爆虐童 教育局：園方罰3萬、施暴老師停職

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

北市幼兒園爆虐童 教保員命童狗爬式移動

相關新聞

影／逃逸移工躲警10年 闖紅燈拒檢落跑卻被樹根絆倒落網

在台灣藏匿10年的越南籍阮姓移工，18日下午因在高雄市街頭違規闖紅燈，遭警方攔查。阮男因心虛在街頭逃竄，連鞋子跑掉了都不管，最後被地面樹根絆倒，遭後方緊追不捨的員警當場壓制，除移送移民署面臨遣返外，還得吃上最高逾12萬元的巨額罰單。

女子忘記手機放車頂…開上國道驚覺成「飛機」 清水警定位救回

台中1名女子日前從清水區家中開車上班後，手機播放連接的音樂藍牙突然中斷，她才驚覺早上出門時將手機放在車頂忘記取回，她擔心手機已成「飛機」，手機內存有大量重要工作資料及與家人從小到大的珍貴合照，她急報案求助，清水警分局員警透過手機帳號遠端定位，找到手機掉在國道上，員警開車載她順利找到手機。

高雄家長爆11歲兒與同學打籃球衝突挨對方3耳光 控師差別待遇

高市一名陳姓男童家長在網路爆料，指7月3日上安親班的11歲兒子和同學打籃球起衝突造成對方流鼻血，但家長要求1萬4100元薪資和醫藥費談判破裂，後對方家長當老師面教唆兒子打她兒子3耳光，控老師差別待遇，並告該名家長教唆傷害，警方指已受理報案，調查釐清中。

宜蘭泰山路金紙行暗夜火警一度10人受困 隔壁獨居婦嗆昏凌晨不治

宜蘭市泰山路一間金紙行昨天深夜發生火警，火勢延燒左右鄰房透天厝，濃煙竄燒一度10人受困，消防人員到場架梯陸續救出9人，金紙行隔壁的67歲張姓婦人因行動不便，原本在窗戶待救，後來又走進屋內，疑似被濃煙嗆昏，火勢蔓延，被救出時已無心跳，送醫凌晨宣告不治。

台中工寮深夜火警 77歲獨居男葬身火窟

台中市龍井區三港路一處工寮昨天深夜突然起火，火勢撲滅後現場發現一具屍體，經查死者是劉姓男子，工寮內並無電力，初步未發現有縱火或他殺嫌疑。

影／蘆竹砂石車行駛中後輪突脫落 2大輪胎彈飛連撞計程車、工廠門

呂姓男子日前駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南崁路二段時，後方兩顆輪胎突然脫落、向前彈飛，接連撞擊蘇姓男子駕駛的計程車與路旁工廠鐵門，所幸無人受傷。相關畫面在網路瘋傳，讓不少人看得心驚膽跳。蘆竹警分局今表示，將依道路交通管理處罰條例「機件脫落」相關規定，對駕駛人開罰最高6000元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。