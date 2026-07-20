高雄家長爆11歲兒與同學打籃球衝突挨對方3耳光 控師差別待遇

高市一名陳姓男童家長在網路爆料，指7月3日上安親班的11歲兒子和同學打籃球起衝突造成對方流鼻血，但家長要求1萬4100元薪資和醫藥費談判破裂，後對方家長當老師面教唆兒子打她兒子3耳光，控老師差別待遇，並告該名家長教唆傷害，警方指已受理報案，調查釐清中。

陳姓男童的家長在網路社群Threads貼文指，7月3日，在安親班上課的11歲兒子和同學被老師帶到學校打籃球，期間，另名陳姓同學以言語挑釁，她兒子拿籃球丟對方，對方推了她兒子，雙方扭打，造成該名同學流鼻血。

第一時間她的丈夫出面向該名受傷同學家長致歉，並表明願意支付醫藥費，後看監視器才發現，兒子也有被對方壓在地上打；事後對方家長報警，經協調醫藥費2100元及家長3天薪資共1萬4100元，因對方提不出薪資證明，最後表示交由法院處理。

陳姓家長貼文中指出，7月16日傍晚，該名陳姓同學的媽媽直接進入安親班，教唆自己兒子打了她的兒子3耳光，但老師目睹卻未積極出面制止，指控安親班老師差別待遇。

轄區前鎮警分局警方指出，一心所於7月9日受理陳姓兒童家長報案，稱陳姓兒童於7月3日傍晚5時許遭另一名陳姓兒童持球及徒手傷害，因12歲以下兒童刑法不罰，警方未介入，已通報相關權責機關處理。

另遭指控傷害的陳姓兒童家長，亦針對對方家長提出教唆傷害告訴，警方均依法受理並進行調查，全案後續將依規定移送高雄地檢署偵辦。