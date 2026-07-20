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蘆竹砂石車「雙輪」突脫落釀禍 計程車、工廠鐵門慘遭殃

桃園電子報／ 桃園電子報

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砂石車斗左後輪胎脫落，並因慣性作用撞擊前方由蘇男所駕駛之計程車。圖：讀者提供

近日網路社群流傳一段影片，桃園市蘆竹區一輛砂石車行駛時後方兩顆輪胎竟突然脫落竄出，撞擊前方行駛中之自用小客車及工廠鐵門，造成財產受損。經蘆竹分局了解，為16日下午13時許，由呂姓男子駕駛一輛砂石車，行經南崁路二段往大園方向時，砂石車斗左後輪胎脫落，並因慣性作用撞擊前方由蘇男所駕駛之計程車，所幸現場無人受傷。案經警方到場對雙方駕駛實施酒精測試，酒測值皆為零 ，詳細肇責仍待警方進一步調查釐清。

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輪胎撞擊前方行駛中之自用小客車及工廠鐵門。圖：讀者提供

​針對砂石車機件脫落引發驚險車禍，蘆竹分局表示己違反《道路交通管理處罰條例》第30-1條第1項「汽車行駛道路機件脫落」，將對駕駛人處1000元以上6000元以下罰鍰。

​蘆竹分局也呼籲，大型車輛業者及駕駛人於上路前，務必落實車輛安全檢查，各項裝載物件是否牢固。分局亦將持續針對轄內大型車輛加強攔查與違規執法，以捍衛用路人生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹砂石車「雙輪」突脫落釀禍 計程車、工廠鐵門慘遭殃

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