83歲阿嬤廚房跌倒躺地板逾24小時 居服員按電鈴無人應報警救援

83歲柯姓婦人前天下午在台南市東區衛國街一間國宅1樓內廚房跌倒後，因手腳無力無法站起，就這樣側臥逾24小時；同住的兒子因到外地工作，這幾天不會返家，她手機又不在身邊，她只能在地上忍耐飢餓與不適，等兒子回來。直到員警趕到救起送醫，才讓她脫離險境。

昨天下午3時許，吳姓女居服員剛好要前往關心服務的柯婦個案情況，按門鈴均無人回應，打電話也無人接聽，她擔心柯婦情況有異，通報轄區第一警分局東門派出所，表示擔心屋內長者發生意外，請警方幫忙；巡邏員警洪安妮與洪詠翔獲報後立即趕赴現場，並聯繫柯婦兒子。

柯婦兒子得知母親都沒有回應，表示過去有發生類似情況，他有在鄭姓女鄰長處寄放家中鑰匙，可以請鄰長幫忙開忙；員警通知鄭女，經以備用鑰匙開門進屋，驚見柯婦測落於廚房地板，雖然看起來虛弱、沒精神，但還能說話，女警洪安妮先與居服員、鄰長趕緊將老婦扶起安置。

柯婦表示，自己跌倒後手腳無力無法起身，只能等兒子回來，她大約是前天下午跌倒，因躺著看窗戶還看得到太陽，時間不確定；經警方通報119救護人員到場，救護車立即柯婦送醫治療，醫院指出，所幸及時發現並送醫，目前柯婦生命跡象穩定，不過仍需留院觀察。

分局表示，邁入高齡化社會，家中如有獨居或行動不便的長者，建議家屬善用智慧居家設備，如網路攝影機、跌倒偵測器或緊急求救系統，並保持經常聯繫與探視，隨時關心長輩身體狀況及居家安全，以降低意外風險。

83歲柯姓婦人在住家廚房跌倒，側臥逾24小時，員警洪安妮、洪詠翔趕往協助將她送醫。圖／民眾提供