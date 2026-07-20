快訊

美軍擊中伊朗核電站！德黑蘭放話「採取措施」 IAEA曝現場狀況

簡立峰專欄／中國AI「百模大戰」到盡頭 下一步怎發展

世足賽／梅西夢碎淚灑球場！冠軍、金靴、歷史進球王 3大榮耀全落空

聽新聞
0:00 / 0:00

83歲阿嬤廚房跌倒躺地板逾24小時 居服員按電鈴無人應報警救援

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

83歲柯姓婦人前天下午在台南市東區衛國街一間國宅1樓內廚房跌倒後，因手腳無力無法站起，就這樣側臥逾24小時；同住的兒子因到外地工作，這幾天不會返家，她手機又不在身邊，她只能在地上忍耐飢餓與不適，等兒子回來。直到員警趕到救起送醫，才讓她脫離險境。

昨天下午3時許，吳姓女居服員剛好要前往關心服務的柯婦個案情況，按門鈴均無人回應，打電話也無人接聽，她擔心柯婦情況有異，通報轄區第一警分局東門派出所，表示擔心屋內長者發生意外，請警方幫忙；巡邏員警洪安妮與洪詠翔獲報後立即趕赴現場，並聯繫柯婦兒子。

柯婦兒子得知母親都沒有回應，表示過去有發生類似情況，他有在鄭姓女鄰長處寄放家中鑰匙，可以請鄰長幫忙開忙；員警通知鄭女，經以備用鑰匙開門進屋，驚見柯婦測落於廚房地板，雖然看起來虛弱、沒精神，但還能說話，女警洪安妮先與居服員、鄰長趕緊將老婦扶起安置。

柯婦表示，自己跌倒後手腳無力無法起身，只能等兒子回來，她大約是前天下午跌倒，因躺著看窗戶還看得到太陽，時間不確定；經警方通報119救護人員到場，救護車立即柯婦送醫治療，醫院指出，所幸及時發現並送醫，目前柯婦生命跡象穩定，不過仍需留院觀察。

分局表示，邁入高齡化社會，家中如有獨居或行動不便的長者，建議家屬善用智慧居家設備，如網路攝影機、跌倒偵測器或緊急求救系統，並保持經常聯繫與探視，隨時關心長輩身體狀況及居家安全，以降低意外風險。

83歲柯姓婦人在住家廚房跌倒，側臥逾24小時，員警洪安妮、洪詠翔趕往協助將她送醫。圖／民眾提供
83歲柯姓婦人在住家廚房跌倒，側臥逾24小時，員警洪安妮、洪詠翔趕往協助將她送醫。圖／民眾提供

83歲柯姓婦人在住家廚房跌倒，側臥逾24小時，女警洪安妮趕到將她扶起，與員警洪詠翔協助將她送醫。圖／民眾提供
83歲柯姓婦人在住家廚房跌倒，側臥逾24小時，女警洪安妮趕到將她扶起，與員警洪詠翔協助將她送醫。圖／民眾提供

居服員

延伸閱讀

宣明智傳腦出血送醫 醫曝年長者常見兩大出血原因 「這疾病」最常忽略

男強拖幼童惹議 桃園警查無外傷通報社會局介入

女子搭火車突病發！乘客求緊急停車竟遭拒 她等不到救援亡

以為只是膿包！30歲女私密處腫痛害羞不敢就醫 三天後住進ICU

相關新聞

83歲阿嬤廚房跌倒躺地板逾24小時 居服員按電鈴無人應報警救援

83歲柯姓婦人前天下午在台南市東區衛國街一間國宅1樓內廚房跌倒後，因手腳無力無法站起，就這樣側臥逾24小時；同住的兒子因到外地工作，這幾天不會返家，她手機又不在身邊，她只能在地上忍耐飢餓與不適，等兒子回來。直到員警趕到救起送醫，才讓她脫離險境。

嘉義68歲婦誤闖國道逆向騎7公里 國道警驚險攔停

嘉義一名68歲婦人因不熟路況誤騎機車上國道1號，竟一路逆向騎了約7至8公里，直到國道警察趕抵攔停才結束這場驚魂。警方除依法開罰外，也將釐清是否涉及刑法妨害交通往來安全罪，移送嘉義地檢署偵辦。

4浪爸浪媽縱容浪犬咬傷出家人？ 法官不罰：看不出哪隻狗咬的

李姓、程姓男子與陳姓、曾姓婦人長期餵養住家附近8隻流浪犬，朱姓女子已經被浪犬追趕並咬到鞋子2次，她不滿指4人遛狗都不使用牽繩，還害一名出家人被咬傷右小腿。台南市警歸仁分局將4名浪爸浪媽依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰。得抗告。

板橋民宅2樓突竄火舌濃煙 男救出無呼吸心跳命危送醫

新北市板橋區南雅南路1棟6層樓民宅今天上午7時許突然發生火警，火煙自2樓猛烈竄出，新北市消防局派遣13車35人搶救，10分鐘就將火勢撲滅，但1名約30歲男子被尋獲時已無生命跡象，目前已送醫搶救，起火原因正由火調人員調查中。

加裝隔音仍被鄰居投訴 房市專家教你如何應對敏感鄰居

明明已放輕音量甚至還加裝隔音設備，卻仍頻遭鄰居投訴發出噪音，住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，面對疑似對聲響特別敏感的鄰居，建議可主動提出具體的改善計畫，或自行蒐證證明並未發出聲響，並請管委會介入協調，降低對立情緒。

影／台中「西北大飯店」舊址大火！鄧麗君曾獻唱 燒3小時32分終撲滅

台中市中區台灣大道的西北大飯店舊址，過去曾有已故傳奇歌手鄧麗君獻唱，昨晚9時許起火，其中西北大飯店創辦人蕭家三代6人受困屋頂，在深夜時分四梯由雲梯車救出，九旬蕭姓阿嬤、蕭家兄弟、媳婦、孫女、外籍看護等6人，全數脫困，消防局在今天凌晨撲滅火勢，燃燒約3小時32分鐘、面積約1050平方公尺，起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。