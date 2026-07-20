嘉義68歲婦誤闖國道逆向騎7公里 國道警驚險攔停

國道1號驚見逆向機車，嘉義68歲婦誤闖國道遭警攔停。圖／警方提供 嘉義一名68歲婦人因不熟路況誤騎機車上國道1號，竟一路逆向騎了約7至8公里，直到國道警察趕抵攔停才結束這場驚魂。警方除依法開罰外，也將釐清是否涉及刑法妨害交通往來安全罪，移送嘉義地檢署偵辦。

國道警方表示，19日晚間6時16分接獲嘉義縣警察局110通報，指國道1號南向270公里處有機車誤上國道，且逆向往北行駛於內側車道，情況相當危險，立即派遣巡邏車前往攔查。

警方於晚間6時26分，在國道1號南向262.9公里內側車道順利攔停該輛機車。經了解，騎士為68歲沈姓婦人，她向警方表示，因不熟悉路況才會誤闖國道。

警方除依道路交通管理處罰條例第33條第4項製單舉發，可處3000元以上、6000元以下罰鍰外，也於晚間6時53分由拖吊車協助將機車排除，恢復交通安全。

警方表示，沈婦逆向騎乘國道是否涉及刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪，將待進一步調查後，依法移送嘉義地檢署偵辦。

國道警方提醒，機車騎士若誤上國道，切勿繼續行駛，應立即將機車停靠外側路肩，人員移至護欄外等安全地點，並撥打110或1968通報國道相關單位協助，避免發生重大交通事故。