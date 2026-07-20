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4浪爸浪媽縱容浪犬咬傷出家人？ 法官不罰：看不出哪隻狗咬的

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓、程姓男子與陳姓、曾姓婦人長期餵養住家附近8隻流浪犬，朱姓女子已經被浪犬追趕並咬到鞋子2次，她不滿指4人遛狗都不使用牽繩，還害一名出家人被咬傷右小腿。台南市警歸仁分局將4名浪爸浪媽依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰。得抗告。

裁定書指出，歸仁分局移送陳姓、曾姓女子以及李姓、程姓男子長期在轄區一處無主地飼養流浪狗，致居住附近的一名出家人（不追究）在今年3月23日遭流浪狗咬傷；4人未使用牽繩於其等飼養的流浪狗，有縱容犬隻疑慮。

歸仁分局認為4人涉違反社會秩序維護法第70條第3款規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，依法移請裁處；台南地院台南簡易庭指出，犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪事實，不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪判決。

法院表示，朱姓女證人證述，4人都會到現場餵狗、開狗舍的門以及遛狗，4人之前都不會牽繩；今年4月24日她報請動保處處理後，他們才使用牽繩牽2隻狗，但其他狗還是不會使用牽繩，嘴巴也不會戴保護套或其他保護措施，狗衝過來的速度比飼主快，飼主無法阻止。

朱女指出，她今年3月份就被狗咬鞋子2次，出家人3月23日遭狗咬傷右小腿；每次只要狗放出來的時間，他們經過旁邊狗就會吠叫，也一定會衝過來；朱女提出現場照片、現場錄影檔案、出家人的傷口照片等。

4名浪爸浪媽承認會前往照顧流浪狗，均否認有驅使或縱容流浪狗嚇人行為，亦否認出家人遭咬傷時有在場；指出現場一共關養8隻流浪狗，該群流浪狗在該處生活已達7、8年以上，4人及其他不認識的人會去照顧，彼此間並沒有分配工作，都是不定時前往遛狗或餵狗。

4人表示，大家都是各自有空才會前往，除了這8隻狗，狗舍外面也會有其他流浪狗，不知道報案人是否會拿外面的流浪狗來認定他們遛狗沒有繫繩；法院依據朱女提出的錄影畫面，認為僅能看出被送法辦的曾女騎車在附近遛狗，但看不出犬隻有嚇人行為。

法院認定，不論朱女或移送機關所提出證據，均無法證明被移送的4人有何驅使或縱容犬隻嚇人行為，並已達危害社會秩序及安寧程度，難認被移送人有何違反社會秩序維護法規定違序行為，裁定被移送人均不罰。

李姓、程姓浪爸與陳姓、曾姓浪媽長期餵養住家附近8隻流浪犬，台南市警歸仁分局將4名浪爸浪媽依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰。聯合報系資料照
李姓、程姓浪爸與陳姓、曾姓浪媽長期餵養住家附近8隻流浪犬，台南市警歸仁分局將4名浪爸浪媽依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰。聯合報系資料照

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