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加裝隔音仍被鄰居投訴 房市專家教你如何應對敏感鄰居

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

明明已放輕音量甚至還加裝隔音設備，卻仍頻遭鄰居投訴發出噪音，住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，面對疑似對聲響特別敏感的鄰居，建議可主動提出具體的改善計畫，或自行蒐證證明並未發出聲響，並請管委會介入協調，降低對立情緒。

徐佳馨表示，社區中最常見的糾紛仍是噪音問題，其他還包括散發異味、騷擾、侵佔公共空間或做出讓鄰居心生恐懼的行為。由於公寓大廈居住密度高，噪音相對而言比較容易被感受到。

徐佳馨指出，噪音是否成立還涉及使用分區，若住的是工商混合區，容許的噪音分貝數就會比較大。除了音量大小外也跟時間有關係，依噪音管制區劃定作業準則規定，純住宅區日間6時至晚間8時不得超過60分貝、晚間8時至10時不得超過55分貝、晚間10時以後不得超過50分貝，並不是只要被鄰居投訴就代表一定違法。

有部分噪音是建築結構造成的樓板共振、水管的水錘效應等現象，聲音來源未必就是正上方住戶。徐佳馨說，在未釐清噪音來源時，不能就逕自認定是鄰居故意製造噪音。但若自己已經盡量降低音量，卻還不斷遭鄰居檢舉。徐佳馨建議，住戶應先提出具體改善作為，例如加裝隔音設備、鋪設隔音墊等，證明自己已善盡注意義務。

徐佳馨提醒，遇到鄰居反覆抱怨時，不建議雙方直接理論，因為情緒容易升高，反而使衝突惡化。較好的做法是透過管委會、總幹事居中協調，通常較能化解誤會，也有助於降低對立情緒。若爭議無法化解最終仍可能透過司法程序處理，由法院認定是否確有噪音擾鄰情形。但徐佳馨坦言，類似案件訴訟耗時且舉證不易，建議透過理性溝通化解爭議。

都會區不少社區大樓近年因生活噪音引發鄰里糾紛，從深夜電視、音樂聲、桌椅拖拉、孩童奔跑，到洗衣機、抽水馬達運轉聲，都成為住戶投訴常見原因。記者林伯東／攝影
都會區不少社區大樓近年因生活噪音引發鄰里糾紛，從深夜電視、音樂聲、桌椅拖拉、孩童奔跑，到洗衣機、抽水馬達運轉聲，都成為住戶投訴常見原因。記者林伯東／攝影

噪音 鄰居

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