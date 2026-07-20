影／台中「西北大飯店」舊址大火！鄧麗君曾獻唱 燒3小時32分終撲滅

台中市中區台灣大道的西北大飯店舊址，過去曾有已故傳奇歌手鄧麗君獻唱，昨晚9時許起火，其中西北大飯店創辦人蕭家三代6人受困屋頂，在深夜時分四梯由雲梯車救出，九旬蕭姓阿嬤、蕭家兄弟、媳婦、孫女、外籍看護等6人，全數脫困，消防局在今天凌晨撲滅火勢，燃燒約3小時32分鐘、面積約1050平方公尺，起火原因待查。

台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑說，有民眾在場反映，為何雲梯車到場後，不趕快將受困屋頂的蕭家6人救出，其實是因「沒有辦法一邊射水一邊救人」，先做射水是做一個防護，後續再以雲梯車救出，分四梯救出，因此救出的6人，都無受到燒燙傷的情況。

詹仁傑說，發生火警的西北大飯店過去十分知名，曾聽長輩提過，鄧麗君也曾在西北大飯店獻唱過，屬於台中市有名氣的一個地方，不過也因歷史悠久，以及過去申請使用執照，以及耐燃材料或不燃材料的使用標準，都與現在不同，不排除是因建築物老舊，引發的電氣火警，但真正的起火原因是電氣或遺留火源或其他因素，仍需火調科調查。

台中市消防局在昨晚9時19分獲報，位於台灣大道一段的西北大飯店原址，發生火警，消防局派遣第七大隊、轄區中區分隊等17個單位，出動各式消防車24輛、救護車10車次、警備車10輛、消防人員106人次、義消36人，初期由中區分隊小隊長李俊儒帶隊前往搶救，簡任技正林黎銘到場指揮，現場由第七大隊組長黃世滄擔任指揮官。

消防局到場回報，該建物為地上5層RC結構，其3樓有煙冒出，有2男4女、一共6人在頂樓安全區。經消防隊後續確認，受困待援者是創辦西北大飯店的蕭家6人，已在昨天深夜陸續被消防人員救出脫困，都暫無生命危險，分別是60歲蕭家媳婦、32歲蕭家孫女、57歲外籍女看護、90歲蕭姓阿嬤、66歲及64歲蕭家兄弟。

火勢在今天零時51分撲滅，燃燒時間約3時32分，獲救6人都意識清醒，僅吸入性嗆傷、檢傷四級，後送中國醫藥大學附設醫院救治，現場的3樓至5樓燒毀，燃燒面積約為1050平方公尺，起火原因後續交由火調人員鑑定調查。

據查，起火建物是由傳奇藝術家王水河操刀設計，在1966年落成，以其深具摩登現代感的外觀設計、獨特的建築立面與殘留的招牌、格柵等細節而聞名，而該處曾是西北大飯店，當年是由創立森利戲院的蕭森玉長子蕭松山設立，雖然目前閒置中，但仍是地方文史工作者研究老台中現代建築、常民生活史的活標本。

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，火勢一度猛烈。圖／消防局提供

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，陸續被消防人員救出。記者陳宏睿／攝影

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，陸續被消防人員救出。記者陳宏睿／攝影

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，火勢一度猛烈。圖／消防局提供