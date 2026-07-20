宜蘭泰山路金紙行深夜惡火 消防架梯救出7人、婦人命危送醫搶救

宜蘭市泰山路一棟3樓加蓋的連棟透天金紙行，19日深夜驚傳火警，現場火勢猛烈並延燒鄰居。消防局出動8個分隊馳援，架梯順利救出7名受困民眾，另有一名受困2樓陽台的婦人被救出時已無生命徵象OHCA，送往陽大附醫全力搶救，火勢已於今日凌晨1時控制。

經查，宜蘭縣消防局23時47分接獲民眾報案後，立即出動第一大隊、第四大隊，以及宜蘭、員山、壯圍、羅東等分隊救災人車趕往現場。宜蘭分隊車組於23時55分率先抵達，隨即佈設水線展開灌救。

目擊者驚魂未定表示，起火點為泰山路337號的金紙行，當時見到2樓有民眾受困呼救。消防隊員頂著高溫與濃煙，一邊壓制火勢，一邊架設梯子展開搶救，陸續引導救出7名受困住戶。

搜救人員隨後在2樓陽台發現一名婦人，救出時已失去呼吸心跳，隨即由宜蘭91救護車緊急送往陽大附醫進行插管急救。這起深夜惡火總計救出8人，至於確切的起火原因及詳細起火點，仍有待消防局火調人員調查釐清。

宜蘭泰山路金紙行深夜傳山火警，火勢猛烈波及鄰房，消防人員架梯救出陽台7人，有1名婦人命危送醫搶救。圖／翻攝自宜蘭知識+

宜蘭泰山路金紙行深夜傳山火警，火勢猛烈波及鄰房，消防人員架梯救出陽台7人，有1名婦人命危送醫搶救。圖／翻攝自宜蘭知識+