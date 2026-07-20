影／台中「西北大飯店」舊址夜間大火...蕭家三代6人全數脫困救出

台中市中區台灣大道的西北大飯店舊址，昨天晚間9時許傳出火警，消防局派遣多個單位前往救援，其中西北大飯店創辦人蕭家三代6人，一度在頂樓受困待援，消防隊以灑水降溫，雲梯車協助脫困的方式，陸續將九旬蕭姓阿嬤、蕭家兄弟、媳婦、孫女、外籍看護等6人脫困，都僅有嗆傷、無生命危險，詳細的起火原因，待後續調查釐清。

台中市消防局在昨天晚間9時許獲報，位於台灣大道一段的西北大飯店原址，發生火警，消防局派遣第七大隊、轄區中區分隊等5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員29名，現場由第七大隊組長黃世滄擔任指揮官。

消防局到場回報，該建物為地上5層RC結構，其3樓有煙冒出，目前初估有2男4女，一共6人在頂樓安全區。

消防局後續確認，受困待援者是創辦西北大飯店的蕭家6人，已在昨天深夜陸續被消防人員救出脫困，都暫無生命危險。

據查，起火建物是由傳奇藝術家王水河操刀設計，在1966年落成，以其深具摩登現代感的外觀設計、獨特的建築立面與殘留的招牌、格柵等細節而聞名，而該處曾是西北大飯店，當年是由創立森利戲院的蕭森玉長子蕭松山設立，雖然目前閒置中，但仍是地方文史工作者研究老台中現代建築、常民生活史的活標本。

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，陸續被消防人員救出。記者陳宏睿／攝影

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，陸續被消防人員救出。記者陳宏睿／攝影

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，陸續被消防人員救出。記者陳宏睿／攝影

台中中區閒置中的西北大飯店，昨天晚間起火，蕭家六人受困頂樓，陸續被消防人員救出。記者陳宏睿／攝影