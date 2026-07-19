影／傳奇藝術創作者設計…台中西北大飯店閒置舊址陷火海 6人受困待援

台中市中區台灣大道的「西北大飯店」原址，今天晚間9時許傳出火警，附近民眾拍下火煙竄出的狀況。消防局據報，雖然該址閒置中，但火災發生時，仍有6人受困其中，已引導至頂樓安全處，待火勢控制時，協助以雲梯車脫困，詳細起火原因，待後續調查釐清。

台中市消防局在今天晚間9時許獲報，位於台灣大道一段的西北大飯店原址發生火警，消防局派遣第七大隊、轄區中區分隊等5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員29名，現場由第七大隊組長黃世滄擔任指揮官。

消防局到場回報，該建物為地上5層RC結構，3樓有煙冒出，初估有2男4女共6人在頂樓安全區，仍在確認室內有無人受困。

據查，起火建物是由傳奇藝術創作者王水河操刀設計，在1966年落成，以其深具摩登現代感的外觀設計、獨特的建築立面與殘留的招牌、格柵等細節而聞名，雖然目前閒置中，但仍是地方文史工作者研究老台中現代建築與常民生活史的活標本。

台中市中區西北大飯店原址，今晚傳出火警，據報有6人受困頂樓待援。圖／摘自Threads

台中市中區西北大飯店原址，今晚傳出火警，據報有6人受困頂樓待援。記者陳宏睿／翻攝