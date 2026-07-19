社子島淡水河岸驚見浮屍 疑3天前於新北失聯79歲男子

台北市社子島淡水河沿岸今午出現一具男性浮屍，警、消獲報將其打撈上岸，初步查出死者身分疑為79歲盧姓男子，已通知家屬到案配合調查，將報請檢方相驗釐清死因。

台北市消防局表示，今天下午4時10分獲報，士林區延平北路七段淡水河岸出現1具浮屍，經打撈上岸，發現死者為男性，年齡不詳，身上無身分證件，後續交由警方處理。

警方初步調查，死者身穿黑衣黑褲，衣著特徵與新北市警方3天前通報失蹤的79歲盧姓男子吻合，經聯繫盧男家屬，發現盧男長期疾病纏身，3天前留下書信與家人告別後失聯，目前盧男家屬正趕赴警所配合調查。

警方表示，全案後續將報請檢方相驗，進一步釐清確切死因及案情。

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