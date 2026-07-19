影／台中巨業客運疑遭推撞進BRT站 民眾議論紛紛

台中市巨業客運今天下午行經西區台灣大道二段的BRT科博館站時，疑似不明原因與一輛銀色自小客車發生碰傷，隨後失控整輛打滑撞進科博館站體內，造成車體凹陷，擋風玻璃破裂，目前已經有5人受傷就醫。防局已派遣中港消防分隊等3個單位前往，詳細的案發原因，待轄區警方到場後釐清。

經查，鍾姓男子（59歲）駕駛轎車由忠明南路沿台灣大道二段外側公車專用道，變換至中間快車道時，與同向行駛中間快車道的蔡姓女子（50歲）轎車發生碰撞，兩車失控後，再往右撞擊同向行駛在公車專用道的王姓男子（60歲）駕駛巨業客運公車，導致公車失控向右至科博館公車站。

鍾男未受傷；蔡女及車上2名乘客擦挫傷；王姓男子未受傷，乘客1名及候車乘客1名擦挫傷，釀成5人受傷，無生命危險，送醫救護。

巨業客運的公車今天下午3時許，疑遭推撞進BRT科博館，消防局獲報有5人受傷。記者黃仲裕／攝影

巨業客運的公車今天下午3時許，疑遭推撞進BRT科博館，消防局獲報有5人受傷。記者黃仲裕／攝影

巨業客運的公車今天下午3時許，疑遭推撞進BRT科博館，消防局獲報有5人受傷。記者黃仲裕／攝影