7旬騎士酒駕疑超車不慎 阿里山公路逆向撞小客車送醫不治

嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路53.1公里處今天中午發生死亡車禍。1名嚴姓男子騎乘普通重機車沿阿里山公路下山行駛，途經事故地點時，疑因超車不慎，逆向撞上1部上山的小客車。嚴男胸部受到嚴重擦挫傷，送醫後傷重不治。警方調查發現，嚴男經醫院抽血檢測，酒測值已超過標準值，涉及酒後駕車。

中埔分局表示，今天11時45分許接獲通報並隨即派遣員警趕赴現場。嚴男現年71歲、台中人，事發時由東往西下山，與42歲林男駕駛的小客車發生對撞。這起事故造成嚴男傷重不治，林男及車內乘客則未受傷。自小客車駕駛林男並無酒駕情形，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局表示，酒後駕車危害公共安全，警方對此類不法行為絕不寬貸，將持續查緝酒、毒駕案件，全力守護用路人生命安全。同時也提醒所有駕駛人，切勿心存僥倖執意酒後開車，以免鑄成無法挽回的憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

七旬男騎士超車不慎對撞汽車，經查酒測值超標阿里山公路亡。圖／警方提供