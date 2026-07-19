撞擊瞬間曝光！巨業客運遭車禍波及 撞進科博館站5傷送醫

台中市巨業客運公車在今天下午3時許行經科博館站時，因鍾姓男子的轎車變換車道時，與蔡姓女子的轎車發生碰撞，公車遭兩車車禍波及而失控，撞進科博館公車站體內，釀成5人受到輕傷，警方到場調查，初判鍾男違規行駛公車專用道，將依法告發，另調閱周邊監視器，釐清肇事責任。

經查，鍾姓男子（59歲）駕駛轎車由忠明南路沿台灣大道二段外側公車專用道，變換至中間快車道時，與同向行駛中間快車道的蔡姓女子（50歲）轎車發生碰撞，兩車失控後，再往右撞擊同向行駛在公車專用道的王姓男子（60歲）駕駛巨業客運公車，導致公車失控向右至科博館公車站。

經查查，鍾男未受傷；蔡女及車上2名乘客擦挫傷；王姓男子未受傷，乘客1名及候車乘客1名擦挫傷，釀成5人受傷，無生命危險，送醫救護。

警方表示，鍾男違規行駛公車專用道部分，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，汽車駕駛人，爭道行駛，在多車道不依規定駕車，處600元以上1800元以下罰鍰；另駕駛人均無酒、毒駕情事。警方將詳細蒐證，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

第一警分局呼籲，用路人駕駛時應減速慢行，以避免追撞事故，另切勿違規行駛公車專用道。警方將持續加強交通安全宣導及路口巡查，確保民眾用路安全。

台中巨業客運公車因車禍遭波及，撞進科博館公車站體內。記者陳宏睿／翻攝

台中巨業客運公車因車禍遭波及，撞進科博館公車站體內。記者陳宏睿／翻攝

巨業客運的公車今天下午3時許，，疑遭推撞進BRT科博館，消防局獲報有45人受傷。記者黃仲裕／攝影

巨業客運的公車今天下午3時許，疑遭推撞進BRT科博館，消防局獲報有5人受傷。記者黃仲裕／攝影

巨業客運的公車今天下午3時許，疑遭推撞進BRT科博館，消防局獲報有5人受傷。記者黃仲裕／攝影