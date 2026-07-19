花蓮豐年節舉牌男遭帶離惹議 警稱「攜刀衝向人群」依法送辦

花蓮太平洋南島聯合豐年節昨晚活動上，一名身穿原住民族傳統服飾的男子手持標語表達意見，遭警方上前盤查並帶離現場。縣警局說明，因男子蒙面、攜帶刀械更衝向人群，基於安全考量依法帶回派出所。縣府聲明，有責任維護活動秩序及民眾的人身安全，相關處置以安全維護為最高原則。

「太平洋南島聯合豐年節」16日起在花蓮市德興大草坪展開為期4天活動，昨晚一名男子身著阿美族傳統服裝、頭戴羽冠，手持以中文、原住民族語及英文書寫的標語，站在會場入口附近，表達自己不喜歡聯合豐年「節」活動、不想成為政治宣傳品等。隨後警方將男子帶離現場，過程畫面被民眾拍下並上傳社群平台，引發熱議。

花蓮縣政府發出聲明稿，指出活動自下午4時開始，人潮陸續湧入市集區及活動會場，吸引數以萬計民眾參與，晚間9時許，該名男子蒙面進入縣立體育館旁定點舉牌表達訴求。

縣府指出，由於現場人潮眾多，且主辦單位接獲民眾反映，指稱該名男子腰間疑似攜帶刀械，考量活動現場公共安全及避免引發不必要衝突，主辦單位立即配合警方啟動安全維護機制，由花蓮分局分局長及縣府原住民行政處處長到場勸導與了解情形，以維護現場參與民眾及當事人安全。

縣府表示，尊重人民依法表達意見的權利，但大型活動期間，主辦單位仍有責任維護活動秩序及所有參與民眾的人身安全，相關處置均以安全維護為最高原則，並配合警方依現場實際狀況妥善處理。

花蓮縣警察局長范織坤表示，花蓮縣政府昨天晚上在縣府體育館旁廣場，舉辦聯合豐年節活動，現場有政府官員、各國貴賓及觀賞民眾逾1萬人在場。本局花蓮分局負責現場安全維護工作。

范織坤指出，昨晚9時許，主辦單位花蓮縣政府原民處發現且有場民眾反映有蒙面不明身分民眾攜帶刀械在人群出入處發表言論，隨即報請會場維安的花蓮分局協助處置。警方隨即到場警戒，待該名男子發言結束後上前處置，但該名蒙面民眾不配合警方盤查，隨即攜帶刀械衝向人群。

范織坤說，警方為維護會場群眾及該民眾安全，立即將該民眾圈圍並帶往鄰近派出所查處，經調查後，扣留證物刀械，即讓該民眾於晚上12時許自行離開派出所，案依違反社會秩序維護法移送花蓮地方法院簡易庭裁處。

范織坤強調，警方為維護現場民眾安全，即時採取強制作為，符合比例原則，並無不當，另將持續加強各公共場所安全維護工作，確保民眾安全，對於任何不法行為，將依法嚴查辦理，絕不寬貸。

花蓮太平洋南島聯合豐年節昨晚活動上，一名身穿原住民族傳統服飾的男子手持標語表達意見，遭警方上前盤查並帶離現場。圖／民眾提供