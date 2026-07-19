騎士遭撞夾！台中豐原警分局前7汽機車撞成一團 1死5傷iPhone自動報案

台中市消防局在今天下午3時許獲報，西區台灣大道二段的BRT科博館站，有巨業客運的公車因不明原因，撞進站內，據報有4人受傷，傷勢不明，消防局已派遣中港消防分隊等3個單位前往，詳細的案發原因，待轄區警方到場後釐清。

2026-07-19 15:56