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騎士遭撞夾！台中豐原警分局前7汽機車撞成一團 1死5傷iPhone自動報案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原區中山路豐原警分局前路段今天下午發生車禍，共有5輛轎車和2輛機車碰撞，共造成1死5傷，肇事原由由警方調查中。

台中市消防局今天下午2時25分獲報，豐原區中山路車禍救護案件，派遣豐南、豐原分隊，出動各式消防車6輛、消防人員13名。

此案為iPhone智能報案，後續多通電話進線表示現場5輛轎車追撞，1輛機車遭撞夾於車輛中，機車遭第5輛轎車追撞夾擊，機車騎士創傷OHCA。

1名男機車騎士年約40歲、創傷OHCA，送衛福部豐原醫院急救；2名女性傷患是乘客，32歲腰部疼痛手腳麻、意識清楚，另1名女性、36歲、左肩疼痛、右手麻、意識清楚、送部立豐原醫院。1名女性傷患駕駛、26歲、左小腿擦傷、意識清楚，送部立豐原醫院。

豐原醫院收治6位患者，其中一位到院前已無生命徵象，宣告死亡，另5人目前無生命危險，在院觀察中。

豐原區中山路今天下午發生重大車禍，多人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區中山路今天下午發生重大車禍，多人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

豐原區中山路今天下午發生重大車禍，多人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區中山路今天下午發生重大車禍，多人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

車禍 豐原 機車騎士

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