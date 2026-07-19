台中10歲女童疑開窗 4樓墜落2樓防護網幸無恙 虛驚一場

台中市消防局今早獲報，北屯區一處社區發生兒童高處墜落救護案件，消防隊到場發現，10歲女童疑因開窗不慎從4樓跌落，幸好掉落社區2樓防墜網，才未發生憾事，消防隊架梯搶救後，順利協助女童脫困，女童全身有多處擦傷，送醫治療。

台中市消防局在今早10時28分接獲報案，指北屯區一處大樓社區，有10歲女童從高處摔落至2樓防護網，且傷患目前無法接觸，消防局隨即派遣頭家厝消防分隊出動2車6人，由小隊長廖文彬帶隊趕赴現場。

消防人員在今早10時39分抵達後回報，女童受困於2樓防護網內，由於現場狀況複雜，隨即加派轄區四平分隊及大誠分隊人員支援，10時42分現場人員確認，傷患為一名10歲女童，疑似自4樓墜落至2樓防護網，消防人員一方面架設雲梯，另一方面嘗試由2樓輕鋼架接近女童，引導其至樓梯間窗戶安全區域脫困。

經過約20分鐘搶救，女童順利脫困，經消防隊確認，女童是在4樓住家窗戶處墜落至中庭防護網，所幸意識清楚，隨即由救護車協助送醫。

台中市消防局提醒，家中若有年幼子女，門窗應加裝防墜安全鎖或限位器，避免孩童攀爬窗台發生意外，家長平時也應留意居家高處安全，防範類似憾事再度發生。