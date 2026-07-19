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影／宜蘭冬山深夜巨響！兩車閃燈路口對撞「車頭全爛」4人送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，19歲李姓男子駕駛白色休旅車沿鹿埔路南往北直行，在行經永興路二段與鹿埔路口時，與沿永興路西往東行駛的57歲夏姓男子白色轎車，車頭猛烈對撞，駕駛及乘客都送醫。

由於撞擊力道強大，車頭嚴重扭曲變形、引擎蓋凹陷，車體零件碎片散落滿地，事故車輛當場打橫在路中央。暗夜裡傳出的恐怖巨響，驚動附近睡夢中的住戶，紛紛跑出門圍觀。

事發在零時26分許，警消獲報趕抵現場，立即將受傷的雙方駕駛及乘客送醫救治，所幸均無大礙。羅東警分局對李男及夏男實施酒測，雙方酒精反應皆為零，排除酒駕可能。

警方初步研判，現場為閃光號誌路口，雙方疑似未依規定減速停讓才釀成大禍，目前已調閱周遭監視器與行車紀錄器，將進一步釐清雙方車速及後續責任歸屬。

羅東警分局呼籲，駕駛人行經閃燈路口時應遵守標(號)誌、標線行駛，「閃光紅燈」務必停車再開、「閃光黃燈」應減速接近，切勿搶快違規，確保用路人車的安全。

冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，駕駛無視路口閃燈未減速，造成休旅車與轎車的車頭猛烈對撞，駕駛及乘客4人受傷送醫。圖／警方提供
冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，駕駛無視路口閃燈未減速，造成休旅車與轎車的車頭猛烈對撞，駕駛及乘客4人受傷送醫。圖／警方提供

冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，駕駛無視路口閃燈未減速，造成休旅車與轎車的車頭猛烈對撞，駕駛及乘客4人受傷送醫。圖／警方提供
冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，駕駛無視路口閃燈未減速，造成休旅車與轎車的車頭猛烈對撞，駕駛及乘客4人受傷送醫。圖／警方提供

冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，駕駛無視路口閃燈未減速，造成休旅車與轎車的車頭猛烈對撞，駕駛及乘客4人受傷送醫。圖／警方提供
冬山鄉今天凌晨發生路口嚴重對撞車禍，駕駛無視路口閃燈未減速，造成休旅車與轎車的車頭猛烈對撞，駕駛及乘客4人受傷送醫。圖／警方提供

休旅車 車禍 宜蘭

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