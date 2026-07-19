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車牌註銷騎上路栽在最新「M-police」 警意外揪出乘客是通緝犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

何姓男子前晚6時許騎機車搭載李姓男子，行經高市武慶一路，適前鎮警分局員警啟用最新「M-police即時車牌辨識系統」在路邊查找可疑車輛，何男經過時，瞬間發出警示，警方盤查發現何車牌已註銷4個月，意外查出李男是酒駕通緝犯。

前鎮分局瑞隆派出所員警前晚6時許執行巡邏勤務，配合啟用警政署最新開發建置的「M-police即時車牌辨識系統」，巡經前鎮區武慶一路時，在路邊查找比對可疑車輛。

當時何姓男子（39歲）騎機車搭載李姓男子（35歲）經過，警方「M-police即時車牌辨識系統」發出警示，於是趨前攔查。

警方盤查何男，發現何騎的機車車牌已於3月遭註銷竟騎上路，警方要求後座李男報出身分證明，李男遲疑了一下，後被查出是因涉及酒駕，6月30日被發布的通緝犯。

警方當場對何男依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款舉發，最高可處3萬6000元以下罰鍰，並依法扣繳牌照及移置保管車輛；李男則被上銬逮捕解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市何姓男子（前）前晚6時許騎註銷車牌機車搭載李姓男子（後），被警方最新「M-police」查獲，意外查出李男是通緝犯將他逮捕解送歸案。記者石秀華／翻攝
高市何姓男子（前）前晚6時許騎註銷車牌機車搭載李姓男子（後），被警方最新「M-police」查獲，意外查出李男是通緝犯將他逮捕解送歸案。記者石秀華／翻攝

高市何姓男子（左）前晚6時許騎註銷車牌機車搭載李姓男子（右），被警方最新「M-police」查獲，意外查出李男是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市何姓男子（左）前晚6時許騎註銷車牌機車搭載李姓男子（右），被警方最新「M-police」查獲，意外查出李男是通緝犯。記者石秀華／翻攝

高市何姓男子（前）前晚6時許騎註銷車牌機車搭載李姓男子（後），被警方最新「M-police」查獲，意外查出李男是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市何姓男子（前）前晚6時許騎註銷車牌機車搭載李姓男子（後），被警方最新「M-police」查獲，意外查出李男是通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 酒駕 派出所

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