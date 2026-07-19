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高雄路口反光桿遭撞斷 網酸「陷阱3個月未修集體裝睡」交通局回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友4月底發現反光桿被撞斷，連續打1999並寫信反映，官方卻回覆「夜間照明充足」，沒料，7月17日就有轎車卡在人行道，讓網友狠酸「陷阱」擺快3個月未修，公權力集體裝睡。

交通局今天上午回應指出，交通桿遭撞擊日前已修復一次，近期又被車輛撞毀，再次派工預計下周修復，路口將增設槽化線，另協調工務局實體設施增設斜紋標誌，進一步提升道路辨識度與行車安全。

臉書社團「爆料公社」有高雄網友貼文指控高雄市一處路口的防撞三角錐不知被哪台車撞斷倒在地上，因基於熱心和安全，拍照通報市府1999，希望主管機關能盡快維修，避免後續車輛誤撞。

原PO指出，反映一個月過去了，市府卻毫無作為，三角柱依舊沒人理，結果造成後續車輛因沒有警示，直接追撞水泥塊，碎石散落一地。原PO表示，再次通報市府，但得到回覆「夜間燈光充足」。

沒料，7月17日深夜又有車在深夜追撞，整台車卡死在水泥塊上；讓原PO酸指，從4月底到7月中，整整快3個月的時間，兩次通報、無數次驚險畫面，最後演變成車禍現場，難道高雄市民的行車安全，在市府眼裡就這麼不值錢？

原PO批評，非要等到哪天機車騎士撞上水泥塊重摔、發生無法挽回的悲劇，相關單位才要出來「震怒」和「互推責任」？一個陷阱擺了快三個月，質疑1999是裝飾品，公權力集體裝睡。

貼文引發網友正反兩極反應，有網友指「好扯」、「現在要選舉沒空」、「這個地方設計不良，所以才設反光柱，通報後不維修，政府失能」；但有網友認為「紅線外的都能撞，也不考慮一下自己的駕車技術是否適合開車」、「會開到非道路的奇葩，建議把雞腿繳回去」。

轄區鳳山警分局警方指，網友所指4月30日和7月17日發生轎車撞反光桿及水泥塊事故，警方均未接獲報案，呼籲駕駛人行經該處路口遵守號誌，小心慢行。

高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友近2個多月來發現反光桿被撞斷、轎車卡住，反映均未修理，酸市府集體睡覺。圖／截自臉書社團「爆料公社」
高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友近2個多月來發現反光桿被撞斷、轎車卡住，反映均未修理，酸市府集體睡覺。圖／截自臉書社團「爆料公社」

高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友近2個多月來發現反光桿被撞斷、轎車卡住，反映均未修理，酸市府集體睡覺。圖／截自臉書社團「爆料公社」
高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友近2個多月來發現反光桿被撞斷、轎車卡住，反映均未修理，酸市府集體睡覺。圖／截自臉書社團「爆料公社」

高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友近2個多月來發現反光桿被撞斷、轎車卡住，反映均未修理，酸市府集體睡覺。圖／截自臉書社團「爆料公社」
高雄市五甲三路一處路口人行道凸出易生事故，交通局設反光桿警示，有網友近2個多月來發現反光桿被撞斷、轎車卡住，反映均未修理，酸市府集體睡覺。圖／截自臉書社團「爆料公社」

高雄 人行道 高雄市

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