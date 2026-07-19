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台中男大雷雨橫渡中區大排...遭水流沖走逾1公里 救出時已身亡今相驗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約55歲的男子昨天下午被人看到，受困在中區柳川西路的大排，消防局派遣三個單位前往救援，但到場時，男子已無生命跡象，遭大排水流沖至逾1公里遠的南區柳川東路附近，才被消防隊打撈上岸。警方調查，男子疑在大雷雨時，因不明原因欲橫渡大排，遭高漲水流沖走，初判無外力介入，今將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在昨天下午4時許獲報，有民眾看到，一名中年男子因不明原因，欲橫渡中區五權路與柳川西路二段的大排，但因大雷雨導致水流高漲，男子遭水流沖走，消防局派遣中區消防分隊等3個單位前往搜救，到場時發現男子已無生命跡象，在南區柳川東路與美村路附近，才打撈起男子遺體。

第三警分局後續查出男子身分，聯絡家屬，家屬不清楚男子為何當時欲橫渡大排的原因，將後續調閱周邊監視器，釐清案發經過，初判無外力介入，今將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局昨天下午執行中區柳川西路大排的搜溺任務，但男子被救起時已死亡。圖／讀者提供
台中市消防局昨天下午執行中區柳川西路大排的搜溺任務，但男子被救起時已死亡。圖／讀者提供

大雷雨 台中 台中市

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