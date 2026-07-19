男子情緒失控坐頂樓 清水警、消聯手「一步之遙」拉住救人

台中市清水警分局本月16日清晨接獲緊急求助案件，一名男子情緒失控有自傷之虞，警方與消防人員獲報後迅速趕赴現場，經過近1小時的對峙與心理攻防，最後在「一步之遙」的驚險距離下，瞅準時機一擁而上將其壓制，成功救回。

清水警分局三田派出所16日早上6時接獲民眾報案，稱其33歲兒子因細故與家人發生爭執，情緒不穩，將自己反鎖於房間內。家人擔心男子發生意外，父親心急如焚向警方求助。

清水警方獲報後，派員趕往現場，警方進屋後直奔三樓房間，卻發現房內空無一人。現場警員敏銳隱約聽到四樓頂樓傳來輕微的鐵皮浪板踩踏聲，隨即提高警覺迅速登樓查看，發現男子正獨自坐在頂樓極為低矮、甚至不及腰部的女兒牆，稍有不慎便可能墜落，情況危急。

警方立即通報消防局派遣救護人員及裝備到場支援，輕聲向男子勸說，緩和其激動情緒，消防人員抵達後，在警消共同勸導下，男子態度稍微放緩，改坐在頂樓地板並背靠著女兒牆，警消人員不敢貿然行動，一邊持續引導勸說、分散其注意力，一邊以緩慢的步伐向其逼近。

雙方對峙將近1小時，在警消人員緩步接近至僅剩「一步之遙」時，男子因注意力分散，開始低頭喃喃自語，現場警消見機不可失一擁而上，迅速將男子壓制並實施保護管束，化解這場頂樓危機，協助家屬將男子送往醫院強制就醫。

中市清水分局呼籲，民眾若遇到困難或情緒困擾，務必尋求協助，家屬也應多加留意身邊親友的情緒變化。警方將持續秉持「生命至上」原則，第一時間提供民眾最即時的救助與守護。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線