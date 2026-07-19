開車到內線車道突拋錨女駕駛急求助 大雅警推車到路旁解危

一名女子日前開車到台中市大雅區中清路與月祥路口內線車道時車輛突拋錨，女駕駛急得打電話報警求助，大雅警分局員警到場指揮交通確保安全，另二名警察合推轎車到路旁解危，女駕駛仍不知如何處理，警方也提供她拖吊業者資訊，她打電話聯絡後終於解決拖車和維修困擾問題。

中市大雅警分局六寶派出所接獲民眾報案，徐姓女子打電話報案慌張說，她開車行經大雅區中清路與月祥路口時，車輛突然故障無法發動，不知如何處理，向警方請求協助。

副所長林錦鋒獲報後率領警員邱韋盛、徐征鈞及林家豪趕赴現場，發現故障車輛停於路口，員警立即分工合作，一方面協助維護現場交通安全，另一方面合力將故障車輛推移至路旁適當位置。經眾人齊心協助順利完成排除作業。

警方關心徐女後續處置情形，她不熟悉車輛故障處理流程，員警協助提供拖吊業者聯絡資訊，供徐女自行聯繫後續拖吊及維修事宜，徐女對警方積極協助及熱心服務表達由衷感謝。

大雅警分局表示，警方除維護治安外，也持續秉持為民服務精神，民眾如遇突發狀況需要協助，可立即撥打110尋求警方協助，警方將即時提供必要協助，守護民眾安全。

一名女子開車到台中市大雅區中清路與月祥路口時，車突然拋錨停在內線車道，員警到場協助脫困。圖／警方提供