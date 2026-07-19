高雄情侶機車雙載停紅燈遭轎車衝撞 2人手腳骨折、駕駛毒駕還持毒

倪姓男子今天凌晨駕車行經高市鳳屏二路，突失控衝撞路口停等紅燈的機車，導致騎士利姓男子和女友李姓女子噴飛在地，2人手腳骨折，被送醫急救；倪男轎車擋風玻璃碎裂，僅受輕傷，警方在車內查21顆依托咪酯煙彈，測出倪男涉有毒駕行為。

林園警分局指出，倪姓男子（36歲）今天凌晨1時31分許，駕車沿九和路北往南行駛，行經鳳屏二路與河堤路一段路口時，車子突然失控，衝撞停等紅燈的機車，巨大撞擊力，導致騎士利姓男子（38歲）和後載的女友李姓女子（35歲）雙雙噴飛在地。

倪男撞傷人後，轎車往路旁店家，店家鐵皮掀開，幸當時無人在家；事發後，機車零件散落一地，倪男轎車擋風玻璃碎裂、車頭凹陷，事故造成利男手骨折、李女腳及肩膀骨折，被救護員緊急送醫治療，肇事的倪男則僅受輕傷。

警方事後在倪男車上起出電子煙及21顆依托咪酯煙彈，懷疑倪男毒駕，經施以毒品唾液快篩檢驗，結果呈陽性反應；將倪男逮捕，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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倪姓男子今天凌晨駕車行經高市鳳屏二路，衝撞停等紅燈的機車，致騎士情侶手腳骨折，並波及路旁店家。記者石秀華／翻攝