中市警凌晨處理兩車事故 另車追撞上來竟是酒駕當場逮捕

台中市霧峰警分局凌晨在大里區中興路一段242號前處理一起交通事故事，卻被劉姓男子駕車經過時先後撞上事故轎車和處理的警車，等警方替劉酒測，發現他酒測值超標，當場依違反公共危險罪逮捕並依法送辦。

據了解，警方零時42分處理第一起事故時，警員已開啟警示燈並架設交通錐，原先的事故車輛分別停在路上和路肩。劉（27歲）駕車經過時先撞上在路中間的事故車輛，接著又撞上處理事故的警車。劉肇事後受僅受輕微擦挫傷，還能自行下車。但警方質疑他何以未注意警示，並對他實施酒測，結果測出超標。

警方說，駕駛人千萬不要心存僥倖，勿酒後開車，警方將持續強力執法，嚴防酒駕事故，貫徹酒駕零容忍，請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子駕車肇事，一查竟是酒駕。圖／民眾提供