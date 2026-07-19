闖關學防溺、CPR實作一次學會 桃市消防局籲暑假戲水別大意
暑假戲水旺季碰上炎熱天氣，讓孩童溺水風險大增。桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊特地舉辦防溺宣導活動，利用闖關遊戲、CPR實作及消防體驗，教導親子正確戲水與救溺觀念，盼降低水域意外事故。
活動規劃「水域安全九宮格」、「救命口訣連連看」、「救溺小英雄」及「防溺射門小高手」等多項關卡，讓親子透過答題、模擬報案及情境互動，認識溪流、海邊、埤塘及游泳池等水域潛藏的危險，也學習發現有人溺水時該如何正確求救，而不是貿然下水救人。
其中，「救溺小英雄」安排民眾利用CPR安妮練習胸外按壓，學習溺水者獲救後的通報及初步急救流程；「防溺射門小高手」則將趣味運動結合防溺知識，參加者完成籃球挑戰後，還得回答防溺及防災題目，在遊戲中加深印象。
除了水域安全宣導外，消防局也設置「強風吹吹排煙車體驗」及「水柱神射手」等關卡，讓民眾近距離認識消防裝備及排煙車功能，消防人員並說明濃煙危害，提醒民眾火警發生時應採低姿勢逃生，切勿躲進浴室或其他密閉空間，現場也透過有獎徵答，讓親子複習避難與防災觀念。
大隊長賴志忠局表示，每年暑假都是溺水事故高峰，尤其近期天氣炎熱，不少青少年會相約前往溪流、野溪或埤塘戲水，這些場所暗流、水深及地形變化難以掌握，往往暗藏危機。
賴提醒，若發現有人溺水，應保持冷靜，立即大聲呼救並撥打119，遵循「叫、叫、伸、拋、划」五步驟，利用竹竿、繩索、救生圈或其他漂浮物協助救援，切勿因一時心急貿然下水，以免救人不成反而增加傷亡。
分隊長黃章瑋也說，暑假是民眾從事水域活動最頻繁的時節，戲水前務必留意天候、水情及現場警示標誌，選擇設有救生人員及安全設備的合法戲水場所，並牢記「戲水不落單、危險水域不靠近」原則。同時希望透過寓教於樂的方式，讓防溺觀念從家庭扎根，提醒家長多留意孩子動向，共同守護暑假戲水安全，避免憾事發生。
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