闖關學防溺、CPR實作一次學會 桃市消防局籲暑假戲水別大意

暑假戲水旺季碰上炎熱天氣，讓孩童溺水風險大增。桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊特地舉辦防溺宣導活動，利用闖關遊戲、CPR實作及消防體驗，教導親子正確戲水與救溺觀念，盼降低水域意外事故。

活動規劃「水域安全九宮格」、「救命口訣連連看」、「救溺小英雄」及「防溺射門小高手」等多項關卡，讓親子透過答題、模擬報案及情境互動，認識溪流、海邊、埤塘及游泳池等水域潛藏的危險，也學習發現有人溺水時該如何正確求救，而不是貿然下水救人。

其中，「救溺小英雄」安排民眾利用CPR安妮練習胸外按壓，學習溺水者獲救後的通報及初步急救流程；「防溺射門小高手」則將趣味運動結合防溺知識，參加者完成籃球挑戰後，還得回答防溺及防災題目，在遊戲中加深印象。

除了水域安全宣導外，消防局也設置「強風吹吹排煙車體驗」及「水柱神射手」等關卡，讓民眾近距離認識消防裝備及排煙車功能，消防人員並說明濃煙危害，提醒民眾火警發生時應採低姿勢逃生，切勿躲進浴室或其他密閉空間，現場也透過有獎徵答，讓親子複習避難與防災觀念。

大隊長賴志忠局表示，每年暑假都是溺水事故高峰，尤其近期天氣炎熱，不少青少年會相約前往溪流、野溪或埤塘戲水，這些場所暗流、水深及地形變化難以掌握，往往暗藏危機。

賴提醒，若發現有人溺水，應保持冷靜，立即大聲呼救並撥打119，遵循「叫、叫、伸、拋、划」五步驟，利用竹竿、繩索、救生圈或其他漂浮物協助救援，切勿因一時心急貿然下水，以免救人不成反而增加傷亡。

分隊長黃章瑋也說，暑假是民眾從事水域活動最頻繁的時節，戲水前務必留意天候、水情及現場警示標誌，選擇設有救生人員及安全設備的合法戲水場所，並牢記「戲水不落單、危險水域不靠近」原則。同時希望透過寓教於樂的方式，讓防溺觀念從家庭扎根，提醒家長多留意孩子動向，共同守護暑假戲水安全，避免憾事發生。

暑假遇高溫，讓孩童戲水溺水風險跟著升高，桃園市消防局第一大隊三民分隊特地在三民運動公園舉辦防溺安全宣導活動，透過親子闖關、CPR實作及消防體驗，讓大小朋友從遊戲中學習正確的防溺與防災知識，希望降低暑假戲水意外。圖／桃市消防局提供

暑假遇高溫，讓孩童戲水溺水風險跟著升高，桃園市消防局第一大隊三民分隊特地在三民運動公園舉辦防溺安全宣導活動，透過親子闖關、CPR實作及消防體驗，讓大小朋友從遊戲中學習正確的防溺與防災知識，希望降低暑假戲水意外。圖／桃市消防局提供

暑假遇高溫，讓孩童戲水溺水風險跟著升高，桃園市消防局第一大隊三民分隊特地在三民運動公園舉辦防溺安全宣導活動，透過親子闖關、CPR實作及消防體驗，讓大小朋友從遊戲中學習正確的防溺與防災知識，希望降低暑假戲水意外。圖／桃市消防局提供

暑假遇高溫，讓孩童戲水溺水風險跟著升高，桃園市消防局第一大隊三民分隊特地在三民運動公園舉辦防溺安全宣導活動，透過親子闖關、CPR實作及消防體驗，讓大小朋友從遊戲中學習正確的防溺與防災知識，希望降低暑假戲水意外。圖／桃市消防局提供

暑假遇高溫，讓孩童戲水溺水風險跟著升高，桃園市消防局第一大隊三民分隊特地在三民運動公園舉辦防溺安全宣導活動，透過親子闖關、CPR實作及消防體驗，讓大小朋友從遊戲中學習正確的防溺與防災知識，希望降低暑假戲水意外。圖／桃市消防局提供