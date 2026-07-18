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家屬聯繫不上台北市調查處調查官 今天發現陳屍辦公室

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

調查局北市調查處60歲金姓調查官昨晚並未返家，家屬直到今天仍找不到人，請同事協助尋找後，下午4時許被發現坐在辦公室椅子上，已無生命跡象。警消到場時，男子身體已出現屍僵，現場留有嘔吐痕跡，初步排除外力介入。

救護人員到場後，確認男子已呈現到院前心肺功能停止，明顯死亡，後續交由警方處理。

據了解，死者為台北市調查處調查官，昨晚原應下班返家，但家屬未見他回去，以為在加班辦案，今天多次打電話未取得聯繫，因此請市調處人員到他辦公室查看。

同事進入辦公室後，發現調查官坐在椅子上已無反應，隨即報案。警方初步勘查，現場未見明顯打鬥或外力介入跡象，死者身旁有嘔吐痕跡，暫無他殺嫌疑。

警方已通知家屬到場，將報請檢察官相驗，釐清確切死亡時間及死因。

圖為台北市調查處。圖／聯合報系資料照片
圖為台北市調查處。圖／聯合報系資料照片

北市 調查局

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