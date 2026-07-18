西濱後龍北上路段砂石車疑爆胎自撞釀2傷 南北車道散落大量砂石剩路肩能走

一輛砂石車下午3點32分左右行經台61線西濱快速道路北上109公里後龍赤土崎路段，突然失控自撞內側護欄，車上載運的大量石塊和沙土散落數十公尺，南下車道路面也受波及，事故發生時南下車道一輛行經的小貨車也遭殃，駕駛額頭受傷。這起事故疑因砂石車爆胎失控引發，南、北向兩車的司機都受傷，事故原因和責任待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，下午4點8分接獲報案，後龍鎮西濱109公里處快車道有車禍，救護人員趕到現場，北上的砂石車駕駛腹部疼痛，送往通霄光田醫院；南下車道受波及的小貨車駕駛額頭有輕微擦傷拒絕送醫，事故發生後，南、北兩向車道交通都受影響，僅路肩可通行。

公路局苗栗工務段派員清理路況，估計砂石散落路面的長度約40公尺左右，目前仍清理中。

一輛砂石車下午4點左右行經台61線西濱快速道路北上109公里後龍赤土崎路段，突然失控自撞內側護欄，車上載運的大量石塊和沙土散落數十公尺，南下車道路面也受波及。圖／民眾提供

一輛砂石車下午4點左右行經台61線西濱快速道路北上109公里後龍赤土崎路段，突然失控自撞內側護欄，車上載運的大量石塊和沙土散落數十公尺，南下車道路面也受波及。圖／取自臉書社團

一輛砂石車下午4點左右行經台61線西濱快速道路北上109公里後龍赤土崎路段，突然失控自撞內側護欄，車上載運的大量石塊和沙土散落數十公尺，南下車道路面也受波及。圖／取自臉書社團