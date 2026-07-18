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台中地院法警雨天修樹墜梯亡 中院：非常難過與遺憾
台中市區今天下午受到大雷雨影響，降起大雨，年約50多歲的王姓法警，今天下午1時許，在台中司法大廈宿舍區架梯修樹，疑因大雨造成樓梯濕滑，法警不慎從高處摔落，當場死亡，轄區第一警分局已到場查處，並報請檢察官相驗，釐清死因。
台中地院表示，此案是在台中地院服務的法警同仁，在配發職務宿舍的私人領域內，於下雨天發生的不幸事件，得知消息後，中院上下都非常難過、遺憾，將積極協助家屬處理後事。
第一警分局在今天下午1時40分，接獲通報，台中地院宿舍區有人需要救護，經警消到場確認，王姓法警案發時搭梯修樹，疑因大雨不慎腳滑墜落，救護車抵達時，已明顯死亡，全案由鑑識小組到場採證，初步排除外力介入，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
第一警分局表示，警方將配合司法相驗釐清案情，並呼籲民眾務必注意自身安全，以避免發生意外。
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