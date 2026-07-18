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濃煙直竄雲霄…彰化市鬧區永樂街火警釀1死1傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，彰化縣消防局經過搶救，造成1死1傷，63歲的死者是88歲屋主的兒子，在頂樓被發現時已是碳化的焦 屍，起火原因由消防局調查中。

消防局表示，今天下午2時36分許，據報指彰化市永樂街永樂街68、70號發生火警，消防局共出動各式消防車16輛、救護車3輛，消防人員38名前往搶救，發現是一棟4樓鐵皮加蓋燃燒，尚無延燒至1到3樓，據傳有人受困火場，因火勢猛烈，一直未接觸到。

直到下午3時41分撲滅火勢。經消防人員搜索，在4樓3、4面交界處發現63歲楊姓男子，已被燒成焦屍，未送醫；至於88歲的楊姓屋主在大火發生後，即逃出屋外，受到輕傷，他的妻子與女兒則即時逃出。

彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，彰化縣消防局經過搶救，造成1死1傷，63歲的死者是88歲屋主的兒子，在頂樓被發現時已是碳化的焦 屍，起火原因由消防局調查中。 圖／消防局提供
彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，彰化縣消防局經過搶救，造成1死1傷，63歲的死者是88歲屋主的兒子，在頂樓被發現時已是碳化的焦 屍，起火原因由消防局調查中。 圖／消防局提供

彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，傳有人受困，彰化縣消防局正在搶救中。記者劉明岩／攝影
彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，傳有人受困，彰化縣消防局正在搶救中。記者劉明岩／攝影

彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，彰化縣消防局經過搶救，造成1死1傷，63歲的死者是88歲屋主的兒子，在頂樓被發現時已是碳化的焦 屍，起火原因由消防局調查中。圖／消防局提供
彰化市鬧區永樂街有住戶4樓今天下午傳出火警，彰化縣消防局經過搶救，造成1死1傷，63歲的死者是88歲屋主的兒子，在頂樓被發現時已是碳化的焦 屍，起火原因由消防局調查中。圖／消防局提供

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