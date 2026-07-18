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解婕翎人行道等紅燈遭撞！滑板車騎士竟怒瞪走人 警方說話了

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

網紅、主持人解婕翎社群平台發文表示，她昨天下午站在台北世貿前方人行道等紅燈時，突然感到腳後跟一陣劇痛，回頭才發現遭一名騎乘電動滑板車的人撞上，對方也連人帶車摔倒。她指稱，男子扶起滑板車後不但未道歉，還皺眉瞪著她隨即離開，讓她直呼無奈。

解婕翎表示，她當時好端端站在人行道上，遭撞後因腳部疼痛，只能先扶著路旁樹木。回頭查看時，男子已將滑板車扶起，卻一臉不悅，彷彿是她害對方跌倒，最後連一句道歉也沒有便離去。

一旁目睹過程的父親也看不下去，當場質問男子，為何在人行空間撞到人後，連聲道歉都沒有。解婕翎說，目前應以皮肉疼痛為主，但腳踝仍隱隱作痛，可能過幾天出現瘀青，並公布男子離去的背影，提醒民眾走在人行道上仍要留意後方。

解婕翎後續表示，事發經過已完整寫在社群平台，希望透過這次經驗，讓外界重視電動滑板車等動力器具在人行空間行駛的安全問題。

轄區信義警分局表示，經初步了解，事發位置並非道路範圍，目前尚未接獲行人報案。

警方提醒，依道路交通管理處罰條例規定，電動滑板車等未經許可的動力載具及運動休閒器材，不得在道路上行駛或使用；違者可處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止繼續行駛或使用。

解婕翎表示，希望透過這次經驗，讓外界重視電動滑板車等動力器具在人行空間行駛的安全問題。圖／解婕翎提供
解婕翎表示，希望透過這次經驗，讓外界重視電動滑板車等動力器具在人行空間行駛的安全問題。圖／解婕翎提供

解婕翎在社群網路貼文，自曝遭騎電動滑板車男子撞到，並提醒大家注意行人權益與安全。圖／截自解婕翎threads帳號
解婕翎在社群網路貼文，自曝遭騎電動滑板車男子撞到，並提醒大家注意行人權益與安全。圖／截自解婕翎threads帳號

解婕翎 人行道 台北

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