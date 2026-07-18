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西門町醉街友纏外籍客討錢 見警狂喊「I got business」
台北市34歲沈姓街友昨晚酒後在西門町商圈，涉嫌纏一名外籍遊客索取財物，未得逞便先行離去。警方調閱監視器循線找到沈男，他面對盤查不斷反抗，口中還反覆喊著英文「I got business」，警方擔心他傷及自己或周遭民眾，最後實施保護管束並帶回派出所。
西門町派出所昨晚11時許接獲110報案，指漢中街有人針對外籍遊客騷擾並索取財物。員警趕到時糾紛已經結束，現場只剩報案的外籍遊客，涉嫌滋擾的男子早已離開。
外籍遊客表示，稍早遭一名酒醉男子糾纏並索取財物，但沒有交付金錢，身體也未受傷，因此向警方表示不需提告。
警方沒有就此結案，隨即調閱商圈監視器追查男子動向，發現對方是警方註記的沈姓街友，隨後循線找到人。
員警盤查時，沈男酒意濃厚且持續抗拒，嘴裡不停喊著「I got business」，無法正常溝通。警方為避免他再次在商圈滋事，或因酒醉危害自己及其他民眾安全，依法實施保護管束，將他帶回派出所，後續依社會秩序維護法偵辦。
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