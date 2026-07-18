又是毒駕惹禍 撞死8旬翁毒篩呈安非他命陽性反應

台中市羅姓男子今天清晨6時許，開車行經北屯區旱溪西路三段與南興三路，因不明原因，先撞上同行向七旬機車騎士後，再撞上路旁停放車輛後翻覆，造成3車事故，救護車到場救出受困者，但當時騎機車的七旬張姓老翁，已無生命跡象，目前送醫急救後，已恢復生命跡象，仍在搶救中，警方調查，羅男無酒精濃度，詳細肇事原因待查，初判是未注意車前狀況釀禍。

2026-07-18 11:04