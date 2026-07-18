影／基隆崇德路大火倉庫波及宮廟金紙延燒4小時 起火原因待查

基隆市安樂區崇德路10巷民宅今天清晨3時57分獲報發生大火，消防局出動大批消防人車灌救，火勢一直延燒到今天上午7時33分才撲滅，延燒近4小時，大火燒毀一間倉庫及一間宮廟，因宮廟夾層堆滿金紙較難撲滅，起火原因還待調查。

消防局獲報後派遣安樂、仁愛、七堵、中山、百福等分隊出動各式車輛19輛，消防人員37名，到場發現為已全面燃燒，烈焰沖天，加派人力支援，布設多條水線灌救。

消防局現場成立搶救指揮站，現場不斷竄出濃煙，4時12分確認無人受困，4時32分火勢控制，但仍不斷延燒。消防人員發現燒及二戶，一間是倉庫，一間是位在較上方的宮廟，兩間相鄰，全都陷入火海，火勢從晚上一直燒到白天。

消防人員表示，宮廟屋內有夾層，堆放大量金紙易燃物，直到上午7時33分火勢熄滅，殘火處理。起火原因還待採證調查。

議員俞叄發表示，火勢一直從凌晨燒到上午，據了解，是從一間油漆的倉庫延燒波及到宮廟，廟裡有大量金紙，上午仍有火，有請民眾注意崇德路一度封閉，請盡量改道通行，目前火勢已控制撲滅。

基隆崇德路大火倉庫波及宮廟金紙延燒4小時，起火原因待查。記者游明煌／翻攝

基隆崇德路大火倉庫波及宮廟金紙延燒4小時，起火原因待查。記者游明煌／翻攝

基隆崇德路大火倉庫波及宮廟金紙延燒4小時，起火原因待查。記者游明煌／翻攝