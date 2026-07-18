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高雄正妹看警專招生廣告從警 憑一張加油發票尋獲零錢包主人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎，高中畢業看到警專招生廣告，為了助人於是報考挑戰，從警9年的她熱心不減，前天有民眾在路邊拾獲裝3000元的零錢包，她憑著一張加油站發票調監視器以車追人，讓焦慮3天的女失主喜出望外。

黃姓男子（45歲）前天上午8時30分許在自強一路拾獲一個零錢包，內有3000元現金，黃男拾金不昧，將零錢包送至前金分駐所。

當時在警所內擔服備勤的女警陳浩禎出面受理，清點後，發現零錢包除了3000元現金之外，沒有其他身分證件可聯絡失主，但陳員未放棄，細心檢查零錢包的夾層時，發現一張7月13日在大社區中油加油站消費的發票。

陳員當下研判失主當天有駕車或騎車前往加油，隨即跨區調閱周邊監視器畫面。經過3、40分鐘過濾與時間比對，以車追人，順利查出車主是一名周姓女子。

陳員去電詢問周女：「最近是否遺失錢包？」周女聞言驚呼：「你怎麼知道」原來周女7月13日弄丟錢包，急得像熱鍋上的螞蟻，接到警方來電，喜出望外。趕赴警所。

周女到警所領回失而復得的錢包，鬆了一口氣，周向陳員表示，擔任居家照服員，每天騎車從楠梓往返市區，零錢包的3000元是家屬交付的代辦費用，發現零錢包遺失時，正苦惱不知如何向家屬交代，甚至做好了要自掏腰包賠償的打算。

周女感謝陳員熱心且機警地協助，讓她的煩惱一掃而空，忍不住對陳員豎起大拇指比讚。

新興警分局表示，警專34期畢業的陳浩禎，高中畢業時看到警專招生考試，想說當警察可幫助民眾，於是報考挑戰；從警9年工作認真，個性樂觀開朗，見周女能領回零錢包，幫她解決問題深感欣慰。

高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎從一張加油站發票，以車追人，找出遺失零錢包的周姓女失主，周女領回錢包，高興對陳比讚合影。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎從一張加油站發票，以車追人，找出遺失零錢包的周姓女失主，周女領回錢包，高興對陳比讚合影。記者石秀華／翻攝

高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎從一張加油站發票，調監視器畫面以車追人，找出遺失零錢包的女失主曾去加油站加油畫面。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎從一張加油站發票，調監視器畫面以車追人，找出遺失零錢包的女失主曾去加油站加油畫面。記者石秀華／翻攝

從警9年的高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎，工作認真，個性樂觀開朗。圖／女警陳浩禎提供
從警9年的高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎，工作認真，個性樂觀開朗。圖／女警陳浩禎提供

高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎從一張加油站發票，以車追人，找出遺失零錢包的女失主。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎從一張加油站發票，以車追人，找出遺失零錢包的女失主。記者石秀華／翻攝

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