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影／台中北屯3車事故1車翻覆…七旬騎士無生命跡象 肇事駕駛無酒駕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市羅姓男子今天清晨6時許，開車行經北屯區旱溪西路三段與南興三路，因不明原因，先撞上同行向七旬機車騎士後，再撞上路旁停放車輛後翻覆，造成3車事故，救護車到場救出受困者，但當時騎機車的七旬張姓老翁，已無生命跡象，目前送醫急救後，已恢復生命跡象，仍在搶救中，警方調查，羅男無酒精濃度，詳細肇事原因待查，初判是未注意車前狀況釀禍。

第五警分局在今天清晨6時21分獲報，北屯區旱溪西路三段、南興三路有車禍，當時羅姓男子（22歲）開車載3名乘客，沿旱溪西路三段行駛，因不明原因，先碰撞同向騎乘普重機車張姓老翁（74歲）、路旁停放車輛，隨後羅車翻覆，四輪朝天。

其中羅男及黃姓乘客（23歲）、張姓老翁登由救護車送往醫院治療，管姓乘客管男（24歲）自行就醫；經酒測羅男無酒駕情事，張男因傷無法實施吹測，已報請檢察官核准後抽血鑑驗，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

警方提醒，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，保持安全距離與適當車速，以維護自身及其他用路人安全。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>羅姓男子今天清晨開車行經北屯區時，因不明原因撞上七旬張姓機車騎士，救護車到場時，張男無生命跡象。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓男子今天清晨開車行經北屯區時，因不明原因撞上七旬張姓機車騎士，救護車到場時，張男無生命跡象。記者陳宏睿／翻攝

台中市羅姓男子今天清晨開車行經北屯區時，因不明原因撞上七旬張姓機車騎士，救護車到場時，張男無生命跡象。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓男子今天清晨開車行經北屯區時，因不明原因撞上七旬張姓機車騎士，救護車到場時，張男無生命跡象。記者陳宏睿／翻攝

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