影／台中北屯3車事故1車翻覆…七旬騎士無生命跡象 肇事駕駛無酒駕

高市新興警分局前金分駐所女警陳浩禎，高中畢業看到警專招生廣告，為了助人於是報考挑戰，從警9年的她熱心不減，前天有民眾在路邊拾獲裝3000元的零錢包，她憑著一張加油站發票調監視器以車追人，讓焦慮3天的女失主喜出望外。

2026-07-18 11:14