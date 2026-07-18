一名40歲的李姓男子因缺錢花用，持刀企圖搶超商。圖：讀者提供

桃園市觀音區今(115)年發生超商搶劫未遂案。一名40歲的李姓男子因缺錢花用，於2月26日下午持西瓜刀闖入觀音區建國路某超商，對著櫃檯女店員大喊「搶劫，把錢拿出來！」不料，女店員當場冷靜回絕「不要！」讓手持凶器的李男瞬間傻在原地，甚至喃喃自語吐出一句「不要就算了！我缺錢，沒有錢吃飯」，隨即轉身開車逃離現場。大園警分局接獲報案後迅速循線追查，並在附近路口將其逮捕歸案；桃園地檢署偵結後，今依恐嚇取財未遂罪嫌將李男提起公訴。

大園警分局接獲報案後迅速循線追查，並在附近路口將李男逮捕歸案。圖：讀者提供

檢警調查，李男是在今年2月26日下午1時59分許，手持西瓜刀闖入觀音區建國路某超商進行恫嚇。當時在櫃檯的女店員雖然內心感到畏懼，但仍展現超乎常人的冷靜，直接當面拒絕李男的要求。原本氣勢凌人的李男沒料到會被店員當場回絕，當場傻住並在碎念「不要就算了」後開車溜走。

大園分局表示，警方於當天下午2時25分許接獲民眾報案，指稱有男子在超商持刀恐嚇。員警獲報後立即趕赴現場，並透過調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉有重嫌的李男。隨後，警方在觀音區建國路與吉祥路口順利查獲李嫌，並當場查扣作案用的西瓜刀1把，全案隨即依恐嚇取財未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，李男對自己的犯行坦承不諱。檢方根據超商女店員的證詞、警方提供的現場照片以及超商監視器畫面等關鍵佐證，確認李男犯行明確，全案正式偵結，依法依恐嚇取財未遂罪嫌將其提起公訴。

大園分局呼籲，民眾若遇到財務問題，應尋求合法管道協助，切勿因一時失慮以身試法；若不幸遇上暴力或持械事件，應盡量避免與對方發生正面衝突，並在第一時間報警處理，以維護自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男持刀搶超商遭店員冷回「不要」 尷尬落跑下場慘了