竹縣新豐住宅疑電動腳踏車起火釀災 18歲女疑逃生墜樓OHCA搶救中

台中市北屯區北屯區旱溪西路三段、南興三路在今天清晨6時許，發生一起3車車禍，救護車到場確認，是兩輛轎車與一輛機車發生的事故，其中一輛轎車翻覆，車禍有3人受傷，都已分別送醫，其中年約50歲的男性機車騎士傷勢嚴重，救護車到場時，已無生命跡象，詳細案發原因，待警方後續調查釐清。

2026-07-18 08:51