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竹縣新豐住宅疑電動腳踏車起火釀災 18歲女疑逃生墜樓OHCA搶救中
新竹縣新豐鄉圓山子地區今天凌晨發生住宅火警，新竹縣消防局接獲報案後，立即派遣第一大隊及新豐、山崎、新工、湖口等分隊前往搶救，共出動消防車12輛、消防人員25名及義消22名投入救災。火勢於凌晨2時13分撲滅，現場1名18歲女子疑似逃生時自高處墜落，到院前已無生命徵象（OHCA），送醫搶救中，另有2人預防性送醫。
新竹縣消防局表示，火警發生於1棟5層樓集合住宅5樓。消防人員抵達後立即部署1條水線進行滅火及人命搜救，並於凌晨2時13分將火勢完全撲滅。
消防局指出，受災戶共6人，其中1名18歲女子疑似於消防人員抵達前逃生時自高處墜落，現場已無生命徵象（OHCA），經救護人員現場急救後，緊急送往湖口仁慈醫院搶救。其餘5名受困民眾均由消防人員順利救出，其中1名成人及1名嬰兒因身體不適，預防性送往竹北東元醫院就醫。
消防局初步研判，起火位置疑似為電動腳踏車，詳細起火原因仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。消防局提醒，新竹縣政府消防局提醒，近年電動腳踏車及鋰電池設備使用日益普及，民眾應選購符合安全規範之產品，充電時避免長時間無人看管，並勿於逃生動線、樓梯間或出入口充電及停放，以降低火災風險；如發現異常發熱、冒煙或異味，應立即停止使用並儘速處理，以維護居家安全。
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