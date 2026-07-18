男子酒駕開車闖入高雄輕軌 撞爛號誌桿釀列車一度停駛

高雄市大順一路昨天晚間發生一名64歲王姓男子駕駛自小客車，疑似酒後駕車失控，竟直接衝撞輕軌軌道路面石墩及交通號誌桿，撞擊導致車頭凹陷、號誌桿斷裂毀損，造成輕軌一度停駛，王男涉公共危險罪嫌遭送辦，後續恐面臨高額罰鍰及毀損輕軌設施賠償。

鼓山警分局指出，這起事故發生於昨晚9時30分，王男當時駕駛自小客車，沿博愛二路北往南行駛，行經大順一路準備左轉時，車輛卻疑似因駕駛失控，偏離行駛車道，猛烈撞上輕軌旁的軌道石墩與交通號誌牌，警消趕抵現場時，王男僅受輕微擦傷，意識清醒未送醫。

警方現場依規定對王男進行酒測，結果測出呼氣酒精濃度達每公升0.49毫克，明顯酒駕，當場將其逮捕，警方隨後迅速聯繫拖吊車排除障礙，在案發後1小時內恢復輕軌營運與周邊交通順暢。

警方指出，王男不僅觸犯刑法公共危險罪，還面臨最高12萬元的酒駕罰鍰，以及違反大眾捷運法第50條規定，非捷運車輛進入軌道區域，最高將處7500元罰鍰，且除公共危險罪嫌外，因涉及妨害輕軌行車安全，另將依刑法過失妨害舟車行駛安全罪移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，酒後駕車嚴重威脅自身及他人生命安全，且輕忽行車紀律更會造成公共設施損害與大眾不便，警方將持續強力取締酒駕，提醒駕駛人切勿心存僥倖，落實喝酒不開車、開車不喝酒，如有飲宴請善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，共同維護安全的用路環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康