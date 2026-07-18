台中北屯驚傳3車連環車禍！轎車翻覆2人受困 騎士OHCA送醫搶救

台中市北屯區北屯區旱溪西路三段、南興三路在今天清晨6時許，發生一起3車車禍，救護車到場確認，是兩輛轎車與一輛機車發生的事故，其中一輛轎車翻覆，車禍有3人受傷，都已分別送醫，其中年約50歲的男性機車騎士傷勢嚴重，救護車到場時，已無生命跡象，詳細案發原因，待警方後續調查釐清。

台中市消防局在今天清晨6時19分接獲，北屯區旱溪西路三段、南興三路口有車禍，隨即派遣北屯、東山、頭家厝分隊，出動消防車5輛、人員11名馳援，由東山分隊小隊長王柏寓擔任現場指揮官，消防人員6時27分抵達現場。

據了解，此次事故為轎車2輛、機車1輛相撞，其中轎車翻覆，車底及車內各受困1人。消防人員到場後立即展開救援，在6時42分將受困的機車騎士及轎車乘客救出，全案共3名傷患，並在今天清晨6時51分完成送醫。

送醫傷患分別為，22歲男性駕駛，左肩疼痛、右手背擦傷，意識清楚；22歲男性乘客，左手腕疼痛、臉部擦傷，意識清楚，兩人都由救護車送往慈濟醫院診治；另50歲男性機車騎士到院前無呼吸心跳（OHCA），由已送往台中市醫救治，詳細的案發原因仍待警方釐清。

消防局呼籲，用路人行經路口應減速慢行、遵守號誌，避免類似事故再次發生。

台中市北屯區旱溪西路三段、南興三路，今天清晨發生3車車禍，造成一輛轎車翻覆，三人受傷，其中機車騎士傷勢嚴重，無生命跡象。記者陳宏睿／翻攝