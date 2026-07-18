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基隆凌晨大火燒2屋堆滿金紙火勢沖天 搜索無人受困周遭民眾驚醒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市安樂區崇德路10巷一處民宅今天清晨3時57分獲報發生大火，消防局出動大批消防人車趕至，已經全面燃燒陷入火海。大火燒毀2屋，裡面全堆滿金紙，火勢沖天，搜索確定無人受困，周遭大批民眾驚醒，持續滅火中，起火原因待查。

消防局獲報後派遣安樂、仁愛、七堵、中山、百福等分隊出動各式車輛19輛，消防人員37名，由副大隊長王博昇帶隊前往搶救。4時5分到場發現為平房起火，已全面燃燒，通報3級火警處理，加派人力支援，布設多條水線灌救。

消防局現場成立搶救指揮站，目前仍在加派人力支援，屋內全都是金紙，延燒迅速，波及二屋，清晨5時10分，火勢控制後進入搜索，並經關係人回報，確定無人在屋內，消防人員才鬆了一口氣。

到5時20分仍有大量濃煙，因擔心波及其他民宅，仍在持續射水處理中。周遭大批民眾驚醒。

基隆凌晨大火燒2屋堆滿金紙火勢沖天，搜索無人受困周遭民眾驚醒。記者游明煌／翻攝
基隆凌晨大火燒2屋堆滿金紙火勢沖天，搜索無人受困周遭民眾驚醒。記者游明煌／翻攝

基隆 消防人員

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