無照保母收托3天男童疑遭虐亡 她曾遭檢舉…議員批制度漏洞

台南一歲男童送托李姓保母家僅三天，十五日突失去生命徵象，送醫不治，家屬發現男童頭部多處瘀青，疑遭虐待。台南社會局查處發現，李姓無照保母違法收托三名幼童，全案由台南地檢署偵辦，釐清死因是否涉及虐童。民代批此案凸顯非法托育風險及現行監督制度漏洞，市府應全面檢討。

據了解，李女僅十八歲，去年九月曾遭家長檢舉無照收托，當時未成年，遭裁罰六千元，但她疑四處搬遷規避稽查，持續違法收托。死亡男童家屬本月十二日以每月一萬六千元將孩子送托，十五日接獲李女通知男童高燒、沒呼吸心跳，緊急送醫不治。

社會局表示，接獲通報即會同警方稽查，當時屋內含李女兩名子女共五名幼兒，除死亡男童，餘兩名幼童已通知家長接回，其中一童身上有不明傷勢。

經查，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，收托三等親以外幼兒，違反兒少法，將裁處六萬元罰鍰，依法公布姓名。如調查認定涉不當對待孩童，最高可再裁罰六十萬元。

此案曝光後，李女面對質疑僅表示「交給法律處理」，引發社群議論，大批網友肉搜她的住處，有人昨天前往丟擲雞蛋、撒冥紙洩憤。警方到場維持秩序，循線查獲三人，依涉嫌恐嚇及聚眾妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

議員李中岑要求，市府應強化保母資格審查、定期訪視及跨局處合作，研議提高無照收托裁罰、修法加重刑責，建立更完善托育監督機制，避免虐童悲劇重演。