台中2個半月抓688件毒駕 更保捐百萬 給警方買快篩試劑

台灣更生保護會台中分會主委廖學從（左）將100萬元捐贈給台中市政府警察局用於購買毒品快篩試劑，並由台中市政府副秘書長林育鴻（右）代表受贈。記者曾健祐／攝影

毒駕危害交通安全，台中警方今年加強查緝，短短兩個半月查獲六八八件毒駕案件，平均每天逾十件，唾液毒品快篩試劑需求大增。台灣更生保護會台中分會昨天捐贈一百萬元給台中市警察局，協助購買快篩試劑，強化第一線查緝能力。

台灣更生保護會台中分會昨天在台中地檢署舉辦「毒駕零容忍 守護幸福台中」活動，由分會主委廖學從發起唾液毒品快篩試劑捐贈計畫，透過民間力量補強警方查緝毒駕資源。

法務部長鄭銘謙指出，毒駕問題嚴重，日前新北發生派出所所長執勤時遭毒駕撞擊、拖行致死案件，更凸顯毒駕防制的重要性。法務部已將依托咪酯等物質列管為第一級毒品，並持續強化相關查緝措施。

鄭銘謙說，毒駕具有立即危險性，警方更需要快速判斷，唾液毒品快篩試劑成為重要工具。近期全台警方大力掃蕩毒駕，快篩試劑使用量快速增加，警政署庫存接近用罄。

台中市警察局長吳敬田表示，唾液毒品快篩試劑準確率可達百分之九十九以上，是警方快速處置的重要工具。另外，毒駕查扣車輛數量增加，警方已將清水分局清泉派出所後方空地，規畫作為查扣車輛保管場，預計可停放約二百至三百輛車。

台中市刑大副大隊長李振成表示，今年五月一日至七月十五日，台中共查獲六八八件毒駕案件，其中八十八件聲押獲准，聲押比例為六都最高，平均每天查獲約十點五件，與去年同期相比，查緝量增加約一倍。

台中市警局統計，今年六月唾液快篩使用六三八劑，平均每周使用一五九劑，目前庫存一○五三劑，一百萬元約可購買近七千劑，可使用十個月。