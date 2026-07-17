涉虐童案 夏莉絲幼兒園負責人臉書道歉：成為自己最無法原諒的人

北市私立夏莉絲國際幼兒園涉嫌不當虐待案，負責人陳立原今天在臉書道歉，他強調，對於發生這件事情，真的很痛心，「我成為了自己最無法原諒的人。」該承擔的責任會負責。並且保證未來此類事情絕不再發生。

夏莉絲國際幼兒園（仁愛）的負責人陳立原表示，本來保護孩子成長、提供一個讓家長安心的托育環境是最基本的責任，但針對近日園所內發生的不當管教事件，造成孩子們身心受到傷害，他在此代表園所全體教職員，致上最沉重的歉意。「對不起，真的很對不起，我責無旁貸。」

陳立原寫到，已於第一時間主動配合教育局與檢調機關展開全面調查，應負擔的法律責任我們園方絕不推諉、絕不逃避，在此次事件中，他與家長同樣失望與痛苦，自己就是很愛小孩的人，並且對教育具有深厚熱忱。

陳立原說，也因為如此才會投入幼教領域這麼久，當發現這些事情發生在自己的幼兒園，他真的很痛心，「我成為了自己最無法原諒的人。」再次跟各位家長還有社會大眾道歉，該承擔的責任會負責。並且保證未來此類事情絕不再發生。