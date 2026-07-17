警察就在旁邊！醉男硬闖馬路 遭攔上演老鷹抓小雞

台北市一名男子今天清晨酒後走在萬華區，竟直接從巡邏員警的機車旁穿越馬路，對近在咫尺的警方視若無睹。員警上前攔查，男子反而拔腿跑向路中央，來回閃躲警方攔阻，現場宛如上演「老鷹抓小雞」；警方擔心他遭車輛撞擊，最後將人制伏並帶回派出所保護管束。

萬華分局表示，龍山派出所員警今天上午6時許執行巡邏勤務，行經康定路與和平西路三段口時，發現男子未走行人穿越道，直接從警用機車旁走進馬路，隨即上前攔查。

男子看見員警靠近，不但沒有停下腳步，反而突然往路口中央跑。員警擔心往來車輛閃避不及，立即追上攔阻；男子卻持續在車道上變換方向，試圖繞過員警，一度讓警方在路中央左右追趕。

員警靠近後，發現男子渾身酒味，步伐及反應明顯受到酒精影響，已無法妥善照顧自己。為避免他再次闖入車道，危及自己及其他用路人安全，警方依法實施保護管束，將他帶回龍山派出所休息。

男子在派出所內休息一段時間，待酒意消退、意識恢復清楚，警方確認他已無自傷或危害他人的疑慮後，才讓他離開。

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