快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台東環保車與機車路口碰撞！騎士捲車底 救出已無生命跡象

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市今天下午發生一起死亡車禍。一輛民間環保貨車行經成都南路與臨海路口時，與一輛機車發生碰撞，機車騎士當場捲入車底，消防人員歷經約30分鐘搶救，才成功將人救出，但騎士已明顯死亡，未送醫。

事故發生於下午3點多左右，地點位於台東市成都南路與臨海路交叉口。據了解，環保貨車當時正行駛進成都南路，途中與一輛機車發生碰撞，強大的撞擊力導致騎士遭捲入車底，受困無法脫身。

警消獲報後立即趕赴現場，出動吊車展開救援，由於騎士受困位置狹小，增加救援難度，消防人員歷經約30分鐘，才順利將人救出，但經檢視已無生命跡象，當場死亡。

事故發生後，警方立即封鎖現場進行交通管制與採證，至於雙方行駛方向、肇事責任及是否涉及車速、視線死角等因素，仍有待警方進一步調查釐清。

警方也呼籲，駕駛大型車輛行經路口時應減速慢行，留意視線死角；機車騎士經過大型車旁時，也應避免進入內輪差危險範圍，共同維護行車安全。

台東市成都南路與臨海路口今下午發生環保貨車與機車碰撞事故，機車騎士受困車底約30分鐘，救出時已無生命跡象，詳細肇事原因仍待警方調查。圖／讀者提供
台東市成都南路與臨海路口今下午發生環保貨車與機車碰撞事故，機車騎士受困車底約30分鐘，救出時已無生命跡象，詳細肇事原因仍待警方調查。圖／讀者提供

台東 車禍

延伸閱讀

影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

影／高雄轎車詭異繞馬路再衝撞路邊砂石車 車頭削一半駕駛慘死

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

穩定性驚人…無人駕駛「張雪機車」滑行3公里才倒下

相關新聞

影／65歲女性山友攀雪山發作高山症 空勤黑鷹直升機清晨啟航吊掛救出

一支7人的登山隊攀登雪山，昨天第2天行程抵達翠池山屋，不料65歲鍾姓女隊員高山症發作，出現嘔吐、視線模糊、肢體無力的症狀，鄭姓領隊報案求助，苗栗縣消防局接獲通報，除組成搜救隊，並申請空勤總隊直升機救援，今天清晨6點56分空勤總隊黑鷹直升機從台中清泉崗起飛，7點35分完成傷患吊掛作業，並由清泉消防分隊救護車送醫。

台東環保車與機車路口碰撞！騎士捲車底 救出已無生命跡象

台東市今天下午發生一起死亡車禍。一輛民間環保貨車行經成都南路與臨海路口時，與一輛機車發生碰撞，機車騎士當場捲入車底，消防人員歷經約30分鐘搶救，才成功將人救出，但騎士已明顯死亡，未送醫。

彰化八旬翁出門理髮迷路！腳踏車騎30公里到濁水溪邊 家屬謝警尋獲

彰化縣秀水鄉一名八旬長者昨騎腳踏車外出理髮，一路騎到30公里外的大城鄉，當時夜深，他的兒子報警協尋，在靠近雲林縣、濁水溪邊的大村鄉台西村找到疲憊不堪的長者，連夜送他返家，家人今向芳苑警分局致謝。

「行走炸彈」高雄貨車滿載瓦斯瓶外洩800公尺 警追駕駛開罰2紅單

高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫，氣瓶相互碰撞下，造成氣體外洩，駕駛張姓男子未察覺，沿路行駛800公尺，讓目擊網友驚呆；警方以車追人，查出駕駛是張姓男子，開出2張紅單，最高可罰3萬6000元。

台南傳無照保母疑涉虐死1歲童 議員要求強化托育監督、修法加重責任

台南一名李姓女子在沒有保母執照情況下，違法收托導致幼童死亡，台南市社會局獲報前往查處發現，除死亡幼童外，李女還收托2名幼童，其中1名幼童返家後，家長也發現其身上有不明傷勢，目前已送醫檢查及驗傷，進一步釐清傷勢成因。

竹南金紙廠鐵皮倉庫火警 推放金紙、溶劑燒整夜

苗栗縣竹南鎮中美里一間鐵皮倉庫昨深夜發生火警，因庫存金紙、紙捲、印刷溶劑等易燃物品，火勢撲滅困難，現場消防人車持續灌救，直到今天清晨5點左右，才順利撲滅火勢，經清查火場無人傷亡，確切起火原因及財損還有待後續調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。