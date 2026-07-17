台東環保車與機車路口碰撞！騎士捲車底 救出已無生命跡象

台東市今天下午發生一起死亡車禍。一輛民間環保貨車行經成都南路與臨海路口時，與一輛機車發生碰撞，機車騎士當場捲入車底，消防人員歷經約30分鐘搶救，才成功將人救出，但騎士已明顯死亡，未送醫。

事故發生於下午3點多左右，地點位於台東市成都南路與臨海路交叉口。據了解，環保貨車當時正行駛進成都南路，途中與一輛機車發生碰撞，強大的撞擊力導致騎士遭捲入車底，受困無法脫身。

警消獲報後立即趕赴現場，出動吊車展開救援，由於騎士受困位置狹小，增加救援難度，消防人員歷經約30分鐘，才順利將人救出，但經檢視已無生命跡象，當場死亡。

事故發生後，警方立即封鎖現場進行交通管制與採證，至於雙方行駛方向、肇事責任及是否涉及車速、視線死角等因素，仍有待警方進一步調查釐清。

警方也呼籲，駕駛大型車輛行經路口時應減速慢行，留意視線死角；機車騎士經過大型車旁時，也應避免進入內輪差危險範圍，共同維護行車安全。