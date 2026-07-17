彰化八旬翁出門理髮迷路！腳踏車騎30公里到濁水溪邊 家屬謝警尋獲

彰化縣秀水鄉一名八旬長者昨騎腳踏車外出理髮，一路騎到30公里外的大城鄉，當時夜深，他的兒子報警協尋，在靠近雲林縣、濁水溪邊的大村鄉台西村找到疲憊不堪的長者，連夜送他返家，家人今向芳苑警分局致謝。

魏姓八旬長者昨上午8點跟家人說要去理髮，騎腳踏車出門後，到晚上6點多沒回家，他的兒子定居台北市，聯絡不到老父，十分焦急，向台北市忠孝東路派出所報案，拜託尋找住在彰化縣秀水鄉的爸爸。

根據魏姓長者家屬提供的手機定位，顯示在大城鄉東港村，芳苑警分局路上派出所警員洪彰擇循著即時定位到東港村及周邊鄉間小路展開地毯式搜尋，經約1小時努力，昨晚9點許在大城鄉台西村許厝巷2號旁，發現一名老翁特徵相符，上前關懷確認是魏姓長者。

從秀水鄉騎到大城鄉，研判可能路徑為員鹿路經沿海路、台17線往南騎過4鄉鎮到達大城，因長途騎乘、體力透支，魏姓長者神情十分疲憊且焦慮，所幸身體無明顯外傷，警員洪彰擇載他回派出派，吃熱食、飲料補充體力，辦理撤銷協尋手續，家屬連忙聯繫住在中部親友趕到派出所接魏姓長者，今電話由衷感謝員警和芳苑警分局。

芳苑警分局長黃一航今表示，台灣邁入超高齡社會，民眾可為罹患失智症或易走失的長者申請配戴「愛心手鍊」，並在他們常穿戴的衣物、隨身物品上標註聯絡電話與相關個人資訊，或讓長者攜帶具備GPS定位功能的智慧裝置，萬一失去方向感茫然時，警方、家屬和熱心路人能以最快速度定位搜救。