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「行走炸彈」高雄貨車滿載瓦斯瓶外洩800公尺 警追駕駛開罰2紅單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫，氣瓶相互碰撞下，造成氣體外洩，駕駛張姓男子未察覺，沿路行駛800公尺，讓目擊網友驚呆；警方以車追人，查出駕駛是張姓男子，開出2張紅單，最高可罰3萬6000元。

網路社群Threads有網友貼文附上影片，畫面中只見一輛載運家用瓦斯鋼瓶的貨車行駛鳳山區時，車斗後方瓦斯氣瓶氣體外洩冒出陣陣白煙，讓目擊網友驚呆。

警方獲悉後，以車追人，查出駕駛是張姓男子（43歲），張男駕車今天中午從屏東縣至高雄市三民區送貨，行經鳳山區建國路三段與文安南街口時，因當時下雨致固定鋼瓶的綁帶鬆脫，造成部分鋼瓶位移相互碰撞下，發生瓦斯洩漏情形。

警方檢視相關事證，認為張男在發現載運危險物品有異常情形後，仍持續行駛約800公尺至目的地，相關行為已涉違反道路交通管理處罰條例第29條第1項第3款規定，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

另張男因所載貨物有滲漏及載運不穩妥，亦涉嫌違反同條例第30條第1項第2款、第7款規定，可處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

由於瓦斯外洩恐危及往來用路人公共安全，警方將釐清張男是否違反刑法第177條漏逸氣體致生公共危險罪嫌。

高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。圖／Threads網友zongxian.c提供
高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。圖／Threads網友zongxian.c提供

高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。圖／Threads網友zongxian.c提供
高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。圖／Threads網友zongxian.c提供

高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。記者石秀華／翻攝
高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。記者石秀華／翻攝

高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。圖／Threads網友zongxian.c提供
高市一輛滿載瓦斯桶的貨車今天建國路三段與文安南街時，車斗後方氣瓶因下雨鬆脫相互碰撞下，造成氣體沿路外洩。圖／Threads網友zongxian.c提供

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