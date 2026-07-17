聽新聞
0:00 / 0:00
影／65歲女性山友攀雪山發作高山症 空勤黑鷹直升機清晨啟航吊掛救出
一支7人的登山隊攀登雪山，昨天第2天行程抵達翠池山屋，不料65歲鍾姓女隊員高山症發作，出現嘔吐、視線模糊、肢體無力的症狀，鄭姓領隊報案求助，苗栗縣消防局接獲通報，除組成搜救隊，並申請空勤總隊直升機救援，今天清晨6點56分空勤總隊黑鷹直升機從台中清泉崗起飛，7點35分完成傷患吊掛作業，並由清泉消防分隊救護車送醫。
苗栗縣消防局表示，昨天下午5點29分接獲山難救援通報，晚間7點多山搜小組完成整裝及勤前教育，出發前往武陵。此外，空勤總隊也預計今天清晨7點展開救援，但能否順利出航，必須視天候情況而定。出現高山症的鍾姓女隊員在山屋以高壓艙暫時安置。
今天天氣晴朗，空勤總隊黑鷹直升機順利出發， 7點35分完成傷患吊掛作業，並由清泉消防分隊救護車送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。