影／65歲女性山友攀雪山發作高山症 空勤黑鷹直升機清晨啟航吊掛救出

一支7人的登山隊攀登雪山，昨天第2天行程抵達翠池山屋，不料65歲鍾姓女隊員高山症發作，出現嘔吐、視線模糊、肢體無力的症狀，鄭姓領隊報案求助，苗栗縣消防局接獲通報，除組成搜救隊，並申請空勤總隊直升機救援，今天清晨6點56分空勤總隊黑鷹直升機從台中清泉崗起飛，7點35分完成傷患吊掛作業，並由清泉消防分隊救護車送醫。

苗栗縣消防局表示，昨天下午5點29分接獲山難救援通報，晚間7點多山搜小組完成整裝及勤前教育，出發前往武陵。此外，空勤總隊也預計今天清晨7點展開救援，但能否順利出航，必須視天候情況而定。出現高山症的鍾姓女隊員在山屋以高壓艙暫時安置。

今天天氣晴朗，空勤總隊黑鷹直升機順利出發， 7點35分完成傷患吊掛作業，並由清泉消防分隊救護車送醫。

鍾姓女隊員攀登雪山出現高山症，有嘔吐、視線模糊、肢體無力等症狀，空勤總隊直升機今天清晨6點56分從台中清泉崗起飛，7點35分完成傷患吊掛作業，並由清泉消防分隊救護車送醫。圖／苗栗縣消防局提供